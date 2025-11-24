حقق نادي إسبانيول فوزا ثمينا على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وافتتح بيري ميا أهداف إسبانيول في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يضيف روبيرتو فيرنانديز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وسجل ماركاو لاعب إشبيلية هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

واستعاد إسبانيول ذاكرة الانتصارات في الليجا، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فياريال بنتيجة (2-0).

وتوقفت انتصارات إشبيلية والتي امتدت لمباراة واحدة فقط حققها في الجولة الماضية أمام إسبانيول بنتيجة (1-0).

ورفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الليجا.