المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إسبانيول يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على إشبيلية في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:22 ص 25/11/2025
إسبانيول

إسبانيول

حقق نادي إسبانيول فوزا ثمينا على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وافتتح بيري ميا أهداف إسبانيول في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يضيف روبيرتو فيرنانديز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وسجل ماركاو لاعب إشبيلية هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

واستعاد إسبانيول ذاكرة الانتصارات في الليجا، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فياريال بنتيجة (2-0).

وتوقفت انتصارات إشبيلية والتي امتدت لمباراة واحدة فقط حققها في الجولة الماضية أمام إسبانيول بنتيجة (1-0).

ورفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الليجا.

مباراة اسبانيول القادمة
إسبانيول الدوري الإسباني الليجا إشبيلية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg