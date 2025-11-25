أسدل الستار على منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني، بعد نهاية مباراة إسبانيول وإشبيلية.

وحقق نادي إسبانيول فوزا ثمينا على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ورفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 13

بعد نهاية الجولة 13 من الليجا، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، رغم تعثره بالتعادل (2-2) أمام إلتشي.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الثاني في الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، بعدما انتصر على أتلتيك بلباو لصالح منافسات الجولة 13.

ويحتل فياريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، بعدما فاز على ريال مايوركا في الجولة 13.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بعدما فاز على خيتافي في الجولة 13.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني.. اضغط هنا