دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

ريال مدريد المتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 13

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:33 ص 25/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أسدل الستار على منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني، بعد نهاية مباراة إسبانيول وإشبيلية.

وحقق نادي إسبانيول فوزا ثمينا على نظيره إشبيلية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ورفع إسبانيول رصيده من النقاط إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 13

بعد نهاية الجولة 13 من الليجا، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، رغم تعثره بالتعادل (2-2) أمام إلتشي.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الثاني في الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، بعدما انتصر على أتلتيك بلباو لصالح منافسات الجولة 13.

ويحتل فياريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، بعدما فاز على ريال مايوركا في الجولة 13.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بعدما فاز على خيتافي في الجولة 13.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني.. اضغط هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

