كلام فى الكورة
برصيد 31 هدفاً.. مبابي يتسلم جائزة البيتشيشي كأفضل هداف لموسم 2024-2025 في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:58 ص 25/11/2025
مبابي

مبابي

تسلم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، جائزة "البيتشيشي" التي تمنحها صحيفة ماركا لهداف الدوري الإسباني عن موسم 2024-2025.

ولفت النجم الفرنسي الأنظار في الدوري الإسباني، في أول موسم له مع النادي الملكي.

مبابي يتسلم جائزة البيتشيشي

أنهى كيليان مبابي الموسم الماضي من الدوري الإسباني، متصدراً لهدافي الليجا برصيد 31 هدفاً مع ريال مدريد.

وجاء تتويج مبابي خلال الحفل السنوي لصحيفة ماركا، الذي يشهد الإعلان عن أبرز جوائز الموسم في الليجا.

ويستمر النجم الفرنسي في تقديم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث يتصدر سباق هدافي الدوري الإسباني 2025-2026 برصيد 13 هدفًا حتى الآن في 13 مباراة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني مبابي

