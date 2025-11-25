كشفت تقارير إعلامية عن وجود حالة قلق داخل ريال مدريد، بسبب توتر علاقة اللاعبين مع تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق.

ريال مدريد فشل في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، إذ خسر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، قبل تعادله مع رايو فاييكانو وإلتشي في الدوري الإسباني.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن عدم رضا عدة لاعبين في ريال مدريد عن أساليب ألونسو، وه وأمر انعكس على نتائج الفريق.

صحيفة "آس" الإسبانية نشرت تقريرا بعنوان "جرس إنذار" كشفت فيه عن وجود قلق داخل إدارة الملكي من اتساع الفجوة بين ألونسو ولاعبيه، وأيضا من تراجع الأداء في الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن تشابي "يبدو غير واضح بشأن كيفية التعامل مع عدة لاعبين"، سواء على الجانب الشخصي أو حتى توظيفهم على أرض الملعب.

على جانب آخر كشفت إذاعة "كادينا كوبي" عن وجود شكوك حول استمرار ألونسو إذا تعثر الفريق مجددا في المباراة المقبلة أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام غريمه برشلونة، أقرب ملاحقيه.

وفي دوري أبطال أوروبا جمع الفريق الملكي 9 نقاط من أول 4 جولات، بفوزه في 3 مباريات وخسارته مرة واحدة.

