كلام فى الكورة
فينيسيوس جونيور.. فرصة أرسنال لبناء هجوم أحلامه

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:54 م 25/11/2025
فينيسيوس

البرازيلي فينيسيوس جونيور

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل تقارير تفيد بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا ينوي تجديد عقده مع النادي الملكي.

أرسنال يراقب نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور

وبحسب موقع فيخايس، يبدو أن فينيسيوس منفتح على فكرة الرحيل عن ريال مدريد، ما قد يتيح الفرصة لأرسنال لإتمام صفقة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خط هجوم الفريق الإنجليزي.

يعتبر فينيسيوس أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقدم مستويات متميزة مع ريال مدريد على مدار السنوات الماضية، وساهم في تحقيق النادي الإسباني لألقاب كبرى محليًا وأوروبيًا.

من المتوقع أن يضيف البرازيلي السرعة والبراعة والأهداف إلى هجوم أرسنال، ويعزز فرص الفريق في المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

عملية انتقال فينيسيوس لأرسنال لن تكون سهلة

وأشار التقرير إلى أن عملية انتقال فينيسيوس لن تكون سهلة، حيث من المتوقع أن يطلب ريال مدريد مبلغًا كبيرًا نظير التخلي عن أحد أبرز لاعبيه.

ومع ذلك، يرى أرسنال في الصفقة فرصة لبناء فريق قادر على المنافسة القوية على البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

ويدخل البرازيلي مرحلة الذروة في مسيرته الكروية، ويعد هذا الوقت مناسبًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، في حال نجح أرسنال في إقناع ريال مدريد بالموافقة على الصفقة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني، اضغط هنا.

ريال مدريد أرسنال الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي الممتاز فينيسيوس جونيور ميركاتو يناير دوري أبطال أوروبا انتقالات أرسنال

