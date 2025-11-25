المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أفضل من فينيسيوس وصلاح.. 5 نجوم يتفوق عليهم فيران توريس هذا الموسم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:39 م 25/11/2025
صلاح وفينيسيوس

صلاح وفينيسيوس

شهدت مدينة برشلونة واحدة من أفضل النسخ في مسيرة فيران توريس، بعدما تحول المهاجم الإسباني إلى أحد أبرز هدافي أوروبا خلال الموسم الحالي، مستغلًا دقائقه بأفضل طريقة ومثبتًا نفسه كقطعة أساسية في تشكيل هانسي فليك، خصوصًا مع تراجع مردود روبرت ليفاندوفسكي وتعدد إصاباته.

توريس لم يتخلف عن الموعد في افتتاح الكامب نو، حيث سجل ثنائية أمام أتلتيك بيلباو، ليواصل تعزيز أرقامه المذهلة.

هذا الموسم يُعد من الأفضل في مسيرته من حيث معدل التسجيل، إذ يحقق هدفًا كل 106 دقائق بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، متفوقًا على أسماء ثقيلة مثل فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح.

وفيما يلي مقارنة بين توريس وخمسة من أبرز مهاجمي أوروبا الذين يتجاوزهم الإسباني في الفعالية التهديفية:

1) فينيسيوس جونيور

يتفوق توريس بوضوح على نجم ريال مدريد من حيث النجاعة التهديفية.

فينيسيوس سجّل 5 أهداف فقط في 17 مباراة، بمعدل هدف كل 235 دقيقة، وهو رقم بعيد تمامًا عن معدل توريس.

حتى مع وجود مبابي، الذي سحب البساط التهديفي داخل الفريق الملكي، فإن أرقام البرازيلي لم تتراجع فقط، بل باتت أسوأ من أي موسم سابق له.

فيران توريس: هدف كل 106 دقائق

فينيسيوس: هدف كل 235 دقيقة

2) عثمان ديمبيلي

المقارنة تشمل أيضًا حامل الكرة الذهبية الحالية عثمان ديمبيلي.

الفرنسي غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة، لكنه أحرز 3 أهداف في 9 مباريات، بمعدل هدف كل 141 دقيقة.

ورغم قيمته الفنية الكبيرة ودوره في تتويج باريس سان جيرمان أوروبيًا، فإن معدل توريس يظل أفضل.

فيران توريس: هدف كل 106 دقائق

ديمبيلي: هدف كل 141 دقيقة

3) محمد صلاح

تراجع مستوى صلاح هذا الموسم انعكس بشكل مباشر على نتائج ليفربول، الذي بدا بعيدًا عن نسخة الموسم الماضي.

صلاح سجل 5 أهداف في 17 مباراة، بمعدل هدف كل 277 دقيقة، وهو أحد أسوأ معدلاته منذ سنوات.

في المقابل، يظهر توريس فعالية أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا.

فيران توريس: هدف كل 106 دقائق

محمد صلاح: هدف كل 277 دقيقة

4) جوليان ألفاريز

القائد الهجومي لأتلتيكو مدريد، ومرشح برشلونة لضمه مستقبلًا، يقدّم هو الآخر موسمًا جيدًا، إذ سجل 9 أهداف في 16 مباراة، ولكنه يحتاج إلى 141 دقيقة لكل هدف.

ورغم جودة أداء الأرجنتيني “العنكبوت”، إلا أن توريس يتفوّق عليه بالوضوح نفسه.

فيران توريس: هدف كل 106 دقائق

ألفاريز: هدف كل 141 دقيقة

5) فيكتور جيوكيريس

نجم الموسم الماضي في أوروبا لم يلب التوقعات بعد انتقاله إلى أرسنال.

سجل السويدي 6 أهداف في 14 مباراة، بمعدل هدف كل 176 دقيقة فقط.

اللاعب الذي ارتبط اسمه ببرشلونة في الصيف لا يزال بعيدًا عن مردود توريس الحالي.

فيران توريس: هدف كل 106 دقائق

فيكتور جيوكيريس: هدف كل 176 دقيقة

ترشيحات هداف دوري أبطال أوروبا

تألق فيران لم يتوقف عند حدود الدوري؛ ففي دوري الأبطال سجل هدفين في 3 مباريات، مما جعله يظهر بين المرشحين في سباق هداف البطولة، وهو اللقب الذي توّج به رافينيا من برشلونة في النسخة الماضية.

الدوري الإسباني توريس صلاح فينيسيوس

