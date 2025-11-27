المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

- -
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدار ألونسو يظهر عليه بعض التشققات.. دفاع ريال مدريد تحت الضغط

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:40 م 27/11/2025
ألونسو

تشافي ألونسو

بدأ دفاع ريال مدريد، الذي كان أحد أبرز نقاط قوة الفريق في انطلاقة الموسم، يُظهر علامات تراجع واضحة، بعدما استقبل خمسة أهداف في آخر مباراتين فقط.

فبعد أن سجل إلتشي هدفين في مرمى الفريق الملكي خلال الجولة الماضية من الدوري، جاء أولمبياكوس ليزيد معاناة الخط الخلفي بثلاثية وضعت الفريق في موقف صعب رغم الفوز 4-3.

وإلى جانب الأهداف الثلاثة، وصل الفريق اليوناني لـ18 محاولة على المرمى، منها ثمانية تسديدات بين القائمين والعارضة، مع 10 محاولات داخل منطقة الجزاء.

أرقام تعكس حجم الضغط الذي تعرضت له منظومة تشابي ألونسو، بعد أن كان الفريق قد تلقى هدفًا واحدًا فقط في سبع مباريات وخرج بشباك نظيفة في ثمانية لقاءات. مباريات أتلتيكو وإلتشي وأولمبياكوس أصبحت نقاطًا سوداء في سجل الفريق الدفاعي.

وفي أول ظهور له هذا الموسم تحت قيادة تشابي، لم يَحظَ الحارس أندري لونين بسهلة مهمة، ورغم استقباله ثلاثة أهداف، قدّم تصديات مؤثرة وكان بلا حيلة أمام الكرات الرأسية التي سكنت الشباك. الغيابات العديدة لعبت دورًا كبيرًا في اهتزاز المنظومة.

اضطر ريال مدريد للمعاناة حتى اللحظات الأخيرة رغم تسجيل أربعة أهداف. تشابي ألونسو اعتمد على أسينسيو كقلب دفاع وحيد، مستعينًا بكاريراس إلى جانبه، بينما شارك فيرلان ميندي أساسياً لأول مرة بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر، مع وجود ترينت ألكسندر-أرنولد في الجانب الأيمن.

ورغم ذلك، عانى الفريق بشكل واضح في الكرات الهوائية. ومع اعتقاد المدرب أن المباراة باتت محسومة، قرر إخراج أسينسيو لإراحته قبل مواجهة جيرونا، ودفع بتشواميني في قلب الدفاع، وهي اللحظة التي استغلها أولمبياكوس لتسجيل هدفه الثالث، مما جعل الفريق ينهي المباراة تحت ضغط كبير.

واستقبل ريال مدريد 17 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم، بينها ستة أهداف من كرات رأسية، بنسبة 35% من إجمالي الأهداف، وهو رقم يثير القلق قبل مواجهة جيرونا.

وعلى مستوى الخيارات الدفاعية، لا تبدو الأمور أفضل حالًا؛ فهويخسن وميليتاو لن يلحقا بالمباراة، بينما يملك روديغر فقط فرصة للعودة لقائمة الفريق، في حين تُعد جاهزية ميندي من بين النقاط الإيجابية القليلة بعد ظهوره الجيد في أول مباراة له منذ أشهر.

ريال مدريد الدوري الإسباني تشافي ألونسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg