في حفل بالبرنابيو.. كروس يحصل على أعلى وسام ألماني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:43 م 27/11/2025
توني كروس

توني كروس يُكرم في ريال مدريد

كرم الرئيس الألماني، فرانز فالتر شتاينماير، لاعب منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني السابق توني كروس، بمنحه وسام الاستحقاق الألماني الاتحادي، وذلك خلال حفل أقيم، الخميس، في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو.

فلورنتينو بيريز يشارك في حفل تكريم توني كروس بالبرنابيو

وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من نادي ريال مدريد، على رأسها الرئيس الفخري للنادي خوسيه مارتينيز بيري، ومدير العلاقات المؤسسية إيميليو بوتراجينيو، والمدرب السابق تشابي ألونسو، بالإضافة إلى لاعبين حاليين وسابقين من بينهم فالفيردي، روديجر، دابريتس، فروهمس، وروبرتو كارلوس، أربيلوا، وسولاري.

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في كلمته: "نتشرف بالترحيب في ملعبنا برئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له من هذا البلد العزيز على قلوبنا".

وأضاف: "سيادة الرئيس، أود أن أعرب لكم عن بالغ امتناننا لاختياركم البرنابيو لتكريم أحد أعظم أساطير نادينا، نجمنا المحبوب توني كروس."

ووصف الرئيس الألماني شتاينماير كروس بأنه "أسطورة حية، وقلب الفريق، واليوم صانع ألعاب للصداقة الألمانية الإسبانية".

وتابع شتاينماير قائلًا: "كان سلوكك الرائع داخل وخارج الملعب دليلًا على كونك قدوة للاعبين الشباب والمواهب والجماهير كذلك".

كروس يحمل مسيرة مميزة مع ألمانيا وريال مدريد

ويحمل كروس (35 عامًا) مسيرة مميزة، حيث فاز بكأس العالم مع ألمانيا عام 2014، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، آخرها مع ريال مدريد قبل رحيله في يونيو 2024 بعد عشرة أعوام في الفريق.

كما توج بالدوري الإسباني أربع مرات والدوري الألماني ثلاث مرات وكأس ألمانيا خلال فترة لعبه مع بايرن ميونخ.

وكانت المباراة الأخيرة لكروس دوليًا ضمن دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا 2024، حين خسر منتخب ألمانيا أمام إسبانيا.

ريال مدريد منتخب ألمانيا سانتياجو برنابيو فلورنتينو بيريز توني كروس

