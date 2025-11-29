كشف تقارير صحفية، أن غياب فيرمين لوبيز، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، يمثل أزمة حقيقية للمدرب الألماني هانز فليك، في المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب لاعب الوسط فيرمين لوبيز عن صفوف برشلونة لأسبوعين؛ بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، وفقاً لما أعلن وصيف جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويغيب فيرمين لوبيز ذي الـ22 عامًا، خلال المباريات الثلاث المقبلة للفريق الكتالوني أمام ألافيس، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس في الدوري الإسباني.

كما يفتقد المدرب هانز فليك جهود النجم الواعد خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، في دوري أبطال أوروبا، يوم 9 ديسمبر المقبل.

خطة هانز فليك لتعويض غياب فيرمين لوبيز

بحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" فإن الهولندي فرينكي دي يونج، يعتبر اللاعب الوحيد الذي يضمن فليك مشاركته أساسيًا في خط وسط البارسا حاليًا، بينما تبقى بقية المراكز غير مؤكدة.

وعلى صعيد مركز الوسط الهجومي، يبدو داني أولمو الخيار الأفضل لاستعادة موقعه الطبيعي خلف المهاجم، بعد أن اضطر للعب في العمق خلال المباريات السابقة بسبب الغيابات العديدة.

أما رافينيا دياز، وربما بيدرو فرنانديز، يمكن أن يلعبوا هذا الدور أيضًا، لكن أولمو يعتبر الخيار الأول بالنسبة للمدير الفني الألماني.

أما مركز الوسط الدفاعي، فهو الأكثر غموضًا: حيث استدعى فليك في في المباراتين الماضيتين، ضد بلباو وتشيلسي، اللاعب إريك جارسيا في مركز الوسط الدفاعي،رغم وجود العديد من الأوراق المتاحة، مثل مارك كاسادو ومارك بيرنال.

وأشار تقرير "سبورت" إلى أن فليك قد يتجه للاعتماد على بيدري جونزاليس، لكنه سيكون على دكة البدلاء في البداية، بعد غيابه طوال الأسابيع الماضية للإصابة.

واختتم التقرير بأن فليك حال أعاد إريك جارسيا إلى قلب الدفاع، سيكون مارك كاسادو المرشح الأبرز للعب إلى جانب دي يونج في مركز الوسط الدفاعي منذ اللقاء.