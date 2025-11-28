أدلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتصريحات نارية، ردًا على انتقادات فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حول الاستفادة من التحكيم وأزمة خوسيه نيجريرا.

وتشهد الفترة الحالية توترًا واضحًا في العلاقة بين إدارة برشلونة ونظيرتها في ريال مدريد، بسبب حدوث أخطاء تحكيمية ببطولة الدوري الإسباني، إلى جانب استمرار قضية خوسيه نيجريرا.

لابورتا يفتح النار على ريال مدريد وبيريز

وقال لابورتا خلال تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة: "تصريحات بيريز تدلّ على الهوس البرشلوني الذي يعاني منه مدريد، يبدو أنهم يجب أن يتحدثوا عن برشلونة لتبرير لا أعلم ماذا".

وأضاف: "هم حاضرون في كل لحظة في المسار القضائي لقضية نيجريرا، وهم يمدّونها لأنهم يعرفون أنه لا يوجد شيء، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح، برشلونة لم يشترِ الحكّام أبداً، ولا يتلقى الفريق أي مجاملة منهم، على عكس ريال مدريد".

وواصل: "دون الذهاب بعيداً، في الجولة الماضية، سجّل مدريد هدفين غير صحيحين بالنسبة لي: بيلينجهام لمس الكرة بيده، وفي الآخر فينيسيوس كسر أنف بينيا، وهذان الهدفان لم يكن يجب أن يُحتسبا، والآن لكان برشلونة متصدراً لترتيب الدوري".

وتابع: "خافيير تيباس شخص نبيل يمارس منصبه بشغف كبير، لدينا علاقة طبيعية، ليست مميزة، ولا نسعى لأن تكون كذلك، لكن لدينا علاقة طبيعية، بينما لدى مدريد علاقة صدام مع الليجا".

وأكمل: "ريال مدريد مهووس بإقالة تيباس ويريدون وضع شخص آخر، لا أشعر بالثقة تجاه تلك التوجهات، تيباس يفعل كل ما يستطيع لما هو أفضل لليجا، مما يجعلني أشك بأن مدريد هي من تدفع لإقالته… لكي يضعوا من؟".

وأردف: "في مدريد لديهم هوسٌ اضطهادي بأفضل حقبة في تاريخ برشلونة. لم يُعجبهم أن يكون برشلونة مرجعاً عالمياً من 2004 إلى 2015 حين كان برشلونة مُهيمِنًا، يريدون إيجاد تبريرات لا تقود لأي شيء".

وأوضح: "كنا الفريق الذي يلعب أفضل كرة، ومعترَف به، ومُعجَب به في كل العالم بسبب ما نقدمه، ومعترَف بنا لما نفعله ومُعجَب بنا لكيفية ما نفعله. فُزنا بالكثير من الألقاب ولُعبتنا كانت مُعجَباً بها في كل العالم، فلا تبحثوا عن أعذار الخاسرين".

وشدد: "تصريحات فلورينتينو (في موضع تسلل)، لن نسمح لأحد بأن يهاجم نادينا بهذه الطريقة، إذا كانوا في مدريد يتكلمون عن برشلونة في جمعية ناديهم، فهذا أمر جيد لأنه يعني هوسهم بـ برشلونة".

ونوه: "ريال مدريد يحاولون الضغط والتأثير على الحكام كل أسبوع عبر قناة ناديهم".

وعلق لابورتا عن خسارة برشلونة أمام تشيلسي في دوري الأبطال بالقول: "أريد الدفاع عن أراوخو وتشجيعه. تعرض للكثير من الانتقادات وهذا ليس عادلاً. يعطي كل شيء في الملعب. هو قائدنا".

وأكد: "يجب أن يتجاوز أراوخو هذه الفترة. أقول له إننا معه: نفوز ونخسر معاً. نحن فريق واحد. لا يوجد شخص مسؤول وحده عن الفوز أو الخسارة".

ولفت: "تحدثت مع فليك خلال العودة من لندن، أعجبني رد فعله والفريق. أعتقد أن تلك النتيجة ستكون نقطة تحوّل. كثيراً ما دفعتنا نتيجة سيئة في التاريخ نحو موسم ناجح. أنا متأكد من ذلك".

وأتم: "إذا لم يكن ما تفعله قناة ريال مدريد محاولة للتأثير على الحكّام، فليشرحوا لي ذلك جيدًا، يستطيع الجميع أن يرى بوضوح أن قناة ريال مدريد تحاول كل أسبوع التأثير على الحكّام".