فتح هانز فليك، مدرب برشلونة، الباب أمام إمكانية مشاركة بيدري، لاعب وسط فريقه، في المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

كان اليارسا قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر الماضي إصابة نجم خط الوسط بيدري للإصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، ولم يحدد النادي الكتالوني مدة غياب النجم الإسباني، لكن عدة تقارير أكدت أن غيابه سيمتد إلى شهر ديسمبر المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، نقل فليك ما وصفه بـ"الخبر الأهم" وهو عودة بيدري، حيث قال المدرب الألماني إن اللاعب سيحصل على بعض الدقائق لكنه لن يشارك كأساسي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنه في حال أنهى لاعب الوسط جلسة التدريب يومي الخميس والجمعة دون مشكلات، فيمكن أن يحصل على عدة دقائق في المباراة المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وإذا عاد بيدري للمشاركة ضد ألافيس، فسيكون متقدما بـ10 أيام عن موعد تعافيه المتوقع.

وعن الخسارة أمام تشيلسي قال فليك: "جميعنا نشعر بخيبة الأمل لكننا متفائلون بمواجهة ألافيس".

وأوضح فليك أنه شعر بالكثير من الثقة في اللاعبين بالكرة وبدونها خلال التدريبات، مبديا سعادته بعودة البرازيلي رافينيا.

وواصل: "إنه واحد من أكثر اللاعبين الذين يتم التركيز عليهم في الفريق وافتقدته كثيرا، إنه يناسب فلسفتنا حقا ولديه تأثير إيجابي حقا على أسلوب لعبنا، وهو يريد إظهار إمكانياته وأريد أن يفعل ذلك".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.

