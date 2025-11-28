المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

1 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فليك يفتح الباب أمام مشاركة بيدري في مباراة برشلونة ضد ألافيس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:26 م 28/11/2025
فليك وبيدري

فليك وبيدري

فتح هانز فليك، مدرب برشلونة، الباب أمام إمكانية مشاركة بيدري، لاعب وسط فريقه، في المباراة المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

كان اليارسا قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر الماضي إصابة نجم خط الوسط بيدري للإصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، ولم يحدد النادي الكتالوني مدة غياب النجم الإسباني، لكن عدة تقارير أكدت أن غيابه سيمتد إلى شهر ديسمبر المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، نقل فليك ما وصفه بـ"الخبر الأهم" وهو عودة بيدري، حيث قال المدرب الألماني إن اللاعب سيحصل على بعض الدقائق لكنه لن يشارك كأساسي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أنه في حال أنهى لاعب الوسط جلسة التدريب يومي الخميس والجمعة دون مشكلات، فيمكن أن يحصل على عدة دقائق في المباراة المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وإذا عاد بيدري للمشاركة ضد ألافيس، فسيكون متقدما بـ10 أيام عن موعد تعافيه المتوقع.

وعن الخسارة أمام تشيلسي قال فليك: "جميعنا نشعر بخيبة الأمل لكننا متفائلون بمواجهة ألافيس".

وأوضح فليك أنه شعر بالكثير من الثقة في اللاعبين بالكرة وبدونها خلال التدريبات، مبديا سعادته بعودة البرازيلي رافينيا.

وواصل: "إنه واحد من أكثر اللاعبين الذين يتم التركيز عليهم في الفريق وافتقدته كثيرا، إنه يناسب فلسفتنا حقا ولديه تأثير إيجابي حقا على أسلوب لعبنا، وهو يريد إظهار إمكانياته وأريد أن يفعل ذلك".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر ريال مدريد.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني بيدري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
الأهلي

الأهلي

4

بدلاء الأهلي: سيحا - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد أفشة - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد - حمزه عبد الكريم - محمد شكري

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg