المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

1 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد أخطاء أراوخو.. أزمات برشلونة الدفاعية تسقط فليك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:50 م 28/11/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانز فليك مدرب برشلونة

استمرت معاناة برشلونة الدفاعية، خلال الموسم الجاري، حيث لم يجد المدرب هانز فليك الحل لأزمة الفريق الكتالوني، التي أدت إلى عدة نتائج سلبية، كان آخرها الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أخطاء أراوخو الفادحة هي العلامة الأبرز في مباريات برشلونة بدوري الأبطال، بالإضافة لتراجع مستوى كوبارسي، وعدم تعويض رحيل إنييجو مارتينيز، مع كثرة إصابات كريستنسن.

وأشارت صحيفة آس إلى أن أزمة خط الدفاع في برشلونة يتحمل مسؤوليتها الثنائي فليك وديكو، بسبب عدم تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية عقب رحيل إنييجو مارتينيز، الذي كان بمثابة القائد للخط الخلفي.

وواصل أراوخو هفواته الكارثية، بعد لقطته الشهيرة ضد باريس سان جيرمان، ثم في مواجهة إنتر ميلان بالموسم الماضي، ليعود لتقديم مستويات سيئة انتهت بطرده أمام تشيلسي.

وتفاقمت أزمات برشلونة الدفاعية، بسبب ضعف أداء كوبارسي، الذي كان عاملًا رئيسيًا في بعض الأهداف التي سكنت شباك فريقه هذا الموسم، آخرها بعدما تمت مراوغته من قبل إستيفاو نجم تشيلسي.

وفي المقابل تزيد إصابات كريستنسن الأمور تعقيدًا، مما يمنعه من أن يكون لاعبًا أساسيًا في حسابات فليك، خاصة الآن وهو في عامه الأخير من عقده.

ويعد إريك جارسيا هو قلب الدفاع الوحيد الذي يُقدم أداءً مميزًا، لكن فليك يضطر للاعتماد عليه كلاعب وسط أو ظهير أحيانًا بسبب أزمات آخرى في قائمة الفريق.

استقبلت شباك برشلونة 10 أهداف في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا، و15 هدفًا في ثلاث عشرة مباراة الإسباني، مما يعني أن أزمات كتيبة البلوجرانا الدفاعية تزداد في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة آس إلى أن الحل يبقى في يد فليك حتى سوق الانتقالات الشتوية، حيث يجب عليه إجراء تغييرات جذرية، مثل منح الفرصة لجيرارد مارتن أو تغيير أسلوبه.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فليك أراوخو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
الأهلي

الأهلي

4

بدلاء الأهلي: سيحا - أحمد رمضان - محمد علي بن رمضان - محمد أفشة - إمام عاشور - كريم فؤاد - طاهر محمد - حمزه عبد الكريم - محمد شكري

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg