بعد أخطاء أراوخو.. أزمات برشلونة الدفاعية تسقط فليك

استمرت معاناة برشلونة الدفاعية، خلال الموسم الجاري، حيث لم يجد المدرب هانز فليك الحل لأزمة الفريق الكتالوني، التي أدت إلى عدة نتائج سلبية، كان آخرها الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت أخطاء أراوخو الفادحة هي العلامة الأبرز في مباريات برشلونة بدوري الأبطال، بالإضافة لتراجع مستوى كوبارسي، وعدم تعويض رحيل إنييجو مارتينيز، مع كثرة إصابات كريستنسن.

وأشارت صحيفة آس إلى أن أزمة خط الدفاع في برشلونة يتحمل مسؤوليتها الثنائي فليك وديكو، بسبب عدم تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية عقب رحيل إنييجو مارتينيز، الذي كان بمثابة القائد للخط الخلفي.

وواصل أراوخو هفواته الكارثية، بعد لقطته الشهيرة ضد باريس سان جيرمان، ثم في مواجهة إنتر ميلان بالموسم الماضي، ليعود لتقديم مستويات سيئة انتهت بطرده أمام تشيلسي.

وتفاقمت أزمات برشلونة الدفاعية، بسبب ضعف أداء كوبارسي، الذي كان عاملًا رئيسيًا في بعض الأهداف التي سكنت شباك فريقه هذا الموسم، آخرها بعدما تمت مراوغته من قبل إستيفاو نجم تشيلسي.

وفي المقابل تزيد إصابات كريستنسن الأمور تعقيدًا، مما يمنعه من أن يكون لاعبًا أساسيًا في حسابات فليك، خاصة الآن وهو في عامه الأخير من عقده.

ويعد إريك جارسيا هو قلب الدفاع الوحيد الذي يُقدم أداءً مميزًا، لكن فليك يضطر للاعتماد عليه كلاعب وسط أو ظهير أحيانًا بسبب أزمات آخرى في قائمة الفريق.

استقبلت شباك برشلونة 10 أهداف في خمس مباريات بدوري أبطال أوروبا، و15 هدفًا في ثلاث عشرة مباراة الإسباني، مما يعني أن أزمات كتيبة البلوجرانا الدفاعية تزداد في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة آس إلى أن الحل يبقى في يد فليك حتى سوق الانتقالات الشتوية، حيث يجب عليه إجراء تغييرات جذرية، مثل منح الفرصة لجيرارد مارتن أو تغيير أسلوبه.