دخل ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد المنافسة بشكل رسمي على ضم جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صراع ثلاثي يضم أيضًا مانشستر سيتي، وسط تقارير تشير إلى توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب تشابي ألونسو.

مستقبل غير واضح في ريال مدريد

أصبح مستقبل فينيسيوس جونيور محل جدل كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد أن وصلت محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد إلى طريق مسدود، وسط شعوره بعدم الارتياح من دوره في الفريق، إذ بدأ اللاعب كثيرًا كأساسي، لكنه خرج بديلًا في بعض المباريات الحاسمة.

وقد أبلغ اللاعب إدارة النادي بأنه لن يوقع عقدًا جديدًا، مع انتهاء عقده الحالي صيف 2027، ما قد يدفع ريال مدريد للتفكير في الاستغناء عنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وتألق فينيسيوس بشكل لافت في فوز ريال مدريد 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، حيث أشاد به المدافع روديني واصفًا إياه بـ"الأفضل في العالم".

السباق الإنجليزي الثلاثي

تتطلع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الاستفادة من وضع اللاعب الحالي.

ويعتقد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا أن فينيسيوس يمكن أن يكون عنصرًا محوريًا في تشكيلتهم، بينما يسعى تشيلسي لتعزيز خط هجومه بلاعب قادر على التأثير المباشر في الثلث الأخير من الملعب.

ويرى مانشستر يونايتد في اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فرصة لإنعاش حظوظ الفريق الهجومية.

وبالرغم من اهتمام الأندية الثلاثة، يعتقد أن مانشستر سيتي وتشيلسي يتمتعان بقدرة مالية أفضل لإتمام الصفقة.