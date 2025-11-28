المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فينيسيوس جونيور.. مستقبل غامض يشعل صراع ثلاثي الدوري الإنجليزي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:58 م 28/11/2025
فينيسيوس جونيور

جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور

دخل ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد المنافسة بشكل رسمي على ضم جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صراع ثلاثي يضم أيضًا مانشستر سيتي، وسط تقارير تشير إلى توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب تشابي ألونسو.

مستقبل غير واضح في ريال مدريد

أصبح مستقبل فينيسيوس جونيور محل جدل كبير خلال الأسابيع الماضية، بعد أن وصلت محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد إلى طريق مسدود، وسط شعوره بعدم الارتياح من دوره في الفريق، إذ بدأ اللاعب كثيرًا كأساسي، لكنه خرج بديلًا في بعض المباريات الحاسمة.

وقد أبلغ اللاعب إدارة النادي بأنه لن يوقع عقدًا جديدًا، مع انتهاء عقده الحالي صيف 2027، ما قد يدفع ريال مدريد للتفكير في الاستغناء عنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وتألق فينيسيوس بشكل لافت في فوز ريال مدريد 4-3 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، حيث أشاد به المدافع روديني واصفًا إياه بـ"الأفضل في العالم".

السباق الإنجليزي الثلاثي

تتطلع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الاستفادة من وضع اللاعب الحالي.

ويعتقد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا أن فينيسيوس يمكن أن يكون عنصرًا محوريًا في تشكيلتهم، بينما يسعى تشيلسي لتعزيز خط هجومه بلاعب قادر على التأثير المباشر في الثلث الأخير من الملعب.

ويرى مانشستر يونايتد في اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فرصة لإنعاش حظوظ الفريق الهجومية.

وبالرغم من اهتمام الأندية الثلاثة، يعتقد أن مانشستر سيتي وتشيلسي يتمتعان بقدرة مالية أفضل لإتمام الصفقة.

الأهلي ريال مدريد تشيلسي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي فينيسيوس جونيور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

57

عرضية من كوكا تصدى لها دفاع الجيش الملكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg