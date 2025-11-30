ثلاثي الدوري الإنجليزي يتصارع على نجم ريال مدريد

دخلت أندية تشيلسي، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي في صراع قوي، للتعاقد مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني.

أصبح مستقبل فينيسيوس جونيور محل نقاش كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد إلى طريق مسدود.

ثلاثي إنجليزي يتصارع على فينيسيوس جونيور

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "Fichajes" الإسبانية، فإن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تنوي الدخول في في معركة للتعاقد مع الجناح ذي الـ25 عامًا.

وتألق فينيسيوس بشكل لافت ضد أولمبياكوس اليوناني، خلال فوز ريال مدريد (4-3) في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ فينيسيوس أساسيًا أمام أولمبياكوس، لكنه خرج بديلًا في الدقائق الأخيرة ليحل مكانه فران جارسيا، ليعرب اللاعب عن عدم رضاه بالدور الذي يحصل عليه في الفريق.

ومع انتهاء عقده في صيف عام 2027، قد يضطر النادي الملكي إلى التفكير في رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي، حال عدم الاتفاق مع فينيسيوس على تجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي جميعهم على علم بوضع الجناح البرازيلي، ومستعدون للقتال من أجل الحصول على توقيعه.

ويعتقد مانشستر سيتي أن فينيسيوس قد يكون لاعبًا محوريًا، بينما يبحث تشيلسي عن لاعب قادر على إحداث تأثير فوري في الثلث الهجومي، ويمكن للاعب ذي الـ25 عامًا تحقيق هذا الهدف.

بينما يرى مانشستر يونايتد في لاعب ريال مدريد قدرة على إنعاش المنظومة الهجومية للفريق، إلى جانب ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، مع تواضع أداء بنجامين سيسكو.