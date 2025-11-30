المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

ثلاثي الدوري الإنجليزي يتصارع على نجم ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:22 م 28/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

دخلت أندية تشيلسي، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي في صراع قوي، للتعاقد مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني.

أصبح مستقبل فينيسيوس جونيور محل نقاش كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد إلى طريق مسدود.

ثلاثي إنجليزي يتصارع على فينيسيوس جونيور

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "Fichajes" الإسبانية، فإن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تنوي الدخول في في معركة للتعاقد مع الجناح ذي الـ25 عامًا.

وتألق فينيسيوس بشكل لافت ضد أولمبياكوس اليوناني، خلال فوز ريال مدريد (4-3) في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ فينيسيوس أساسيًا أمام أولمبياكوس، لكنه خرج بديلًا في الدقائق الأخيرة ليحل مكانه فران جارسيا، ليعرب اللاعب عن عدم رضاه بالدور الذي يحصل عليه في الفريق.

ومع انتهاء عقده في صيف عام 2027، قد يضطر النادي الملكي إلى التفكير في رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي، حال عدم الاتفاق مع فينيسيوس على تجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي جميعهم على علم بوضع الجناح البرازيلي، ومستعدون للقتال من أجل الحصول على توقيعه.

ويعتقد مانشستر سيتي أن فينيسيوس قد يكون لاعبًا محوريًا، بينما يبحث تشيلسي عن لاعب قادر على إحداث تأثير فوري في الثلث الهجومي، ويمكن للاعب ذي الـ25 عامًا تحقيق هذا الهدف.

بينما يرى مانشستر يونايتد في لاعب ريال مدريد قدرة على إنعاش المنظومة الهجومية للفريق، إلى جانب ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، مع تواضع أداء بنجامين سيسكو.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

