تشهد الجولة 14 من الدوري الإسباني حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.

ماذا ينتظر ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 14 من الدوري الإسباني؟

يتطلع برشلونة لاستعادة الصدارة، ولو بشكل مؤقت، عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس (السبت) في الجولة 14 من المسابقة.

ويأمل فريق المدرب هانز فليك في نسيان سقوطه في المباراة الماضية، التي خسرها 0-3 أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويملك برشلونة أفضلية في مواجهاته الأخيرة مع ألافيس، حيث فاز في جميع مبارياتهما الـ5 الأخيرة.

ويحتل الفريق الباسكي المركز الـ14 في ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 بجانب 6 هزائم.

وفي اليوم التالي، سوف يكون ريال مدريد على موعد مع مباراة صعبة أمام مضيفه جيرونا.

ويسعى الريال إلى الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، والعودة لطريق الانتصارات التي غابت عن الفريق خلال آخر مباراتين له بالدوري، بعد تعادله مع رايو فاييكانو ثم إلتشي.

ويدخل الريال المباراة منتشيا بفوزه الصعب على أولمبياكوس اليوناني 4-3 في دوري أبطال أوروبا.

آمال فريق المدرب تشابي ألونسو ستصطدم بطموحات جيرونا، الذي يسعى لتحقيق الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق، حيث يتواجد في المركز الـ18 برصيد 11 نقطة.

