تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن مباراة الفريق أمام جيرونا، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، لموسم 2025/2026.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإسباني، ويسعى الميرنجي لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب المسابقة.

تصريحات تشابي ألونسو

استهل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، تصريحاته قائلًا: "نعلم أنها مباراة بعد آخر مباراة لنا في أثينا بدوري الأبطال، في الدوري نحتاج للفوز خارج ملعبنا مع جدول مزدحم جدًا، لذلك نحتاج إلى مباراة جيدة وانتصار مستحق".

وأضاف: "نحتاج إلى السيطرة والتحكم والاستمرارية والثبات في طريقة اللعب، خاصة في الجانب الدفاعي لقد تحسننا تدريجيًا، لكنني لست راضيًا عن بعض الأمور، خصوصًا الأهداف التي استقبلناها في المباريات الأخيرة، نحن في مرحلة بناء".

وأكمل: "استعدنا روديجر وميلتاو، ونأمل أن يتمكن أسينسيو من الالتحاق بالقائمة غدًا أمام جيرونا، دين هويسن لا يزال لا، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة أتلتيك بلباو، فرانكو أيضًا سيكون ضمن القائمة".

وواصل: "بيلينجهام لديه رغبة كبيرة في التعلم، وأن يكون أكثر كفاءة، هؤلاء اللاعبون الذين لديهم المبادرة وينسجمون مع مختلف الأدوار، يجب أن نعرف ما يدور حوله".

وزاد: "ماستانتوونو حالته تتحسن، وهو يتدرب دون أي ألم، ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، قررنا إيقافه سابقًا لأنه كان يلعب وهو متألم، لكنه الآن تعافى".

واستكمل: "نحتاج إلى أرنولد، هذا عامه الأول ومن الطبيعي أن يحتاج للتكيف، هو أيضًا شخص متطلب ويجب أن ندعمه خلال هذا التغيير الكبير بالنسبة له".

وأتم حديثه: "مبابي وفينيسيوس بارعان في التواصل بينهم، لكنهم أظهروا نفس الأداء في مباريات أخرى أيضًا، هذه الكيمياء، والجودة، والتفاهم بينهم واضحة على أرض الملعب، ومن المؤسف أن فيني لم يتمكن من تسجيل هدف".