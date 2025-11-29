المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

0 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

ألونسو: لست راضيًا عن الأهداف التي استقبلناها.. والتفاهم موجود بين مبابي وفينيسيوس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:03 م 29/11/2025
تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

تشابي ألونسو

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن مباراة الفريق أمام جيرونا، والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، لموسم 2025/2026.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإسباني، ويسعى الميرنجي لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب المسابقة.

تصريحات تشابي ألونسو

استهل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، تصريحاته قائلًا: "نعلم أنها مباراة بعد آخر مباراة لنا في أثينا بدوري الأبطال، في الدوري نحتاج للفوز خارج ملعبنا مع جدول مزدحم جدًا، لذلك نحتاج إلى مباراة جيدة وانتصار مستحق".

وأضاف: "نحتاج إلى السيطرة والتحكم والاستمرارية والثبات في طريقة اللعب، خاصة في الجانب الدفاعي لقد تحسننا تدريجيًا، لكنني لست راضيًا عن بعض الأمور، خصوصًا الأهداف التي استقبلناها في المباريات الأخيرة، نحن في مرحلة بناء".

وأكمل: "استعدنا روديجر وميلتاو، ونأمل أن يتمكن أسينسيو من الالتحاق بالقائمة غدًا أمام جيرونا، دين هويسن لا يزال لا، ونأمل أن يكون جاهزًا لمباراة أتلتيك بلباو، فرانكو أيضًا سيكون ضمن القائمة".

وواصل: "بيلينجهام لديه رغبة كبيرة في التعلم، وأن يكون أكثر كفاءة، هؤلاء اللاعبون الذين لديهم المبادرة وينسجمون مع مختلف الأدوار، يجب أن نعرف ما يدور حوله".

وزاد: "ماستانتوونو حالته تتحسن، وهو يتدرب دون أي ألم، ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، قررنا إيقافه سابقًا لأنه كان يلعب وهو متألم، لكنه الآن تعافى".

واستكمل: "نحتاج إلى أرنولد، هذا عامه الأول ومن الطبيعي أن يحتاج للتكيف، هو أيضًا شخص متطلب ويجب أن ندعمه خلال هذا التغيير الكبير بالنسبة له".

وأتم حديثه: "مبابي وفينيسيوس بارعان في التواصل بينهم، لكنهم أظهروا نفس الأداء في مباريات أخرى أيضًا، هذه الكيمياء، والجودة، والتفاهم بينهم واضحة على أرض الملعب، ومن المؤسف أن فيني لم يتمكن من تسجيل هدف".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو جيرونا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

