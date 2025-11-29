المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عملاق إنجليزي يستهدف رافينيا.. وبرشلونة يحدد البديل من البوندسليجا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:05 م 29/11/2025
رافينيا دياز

رافينيا دياز

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بالحصول على خدمات جناح برشلونة الإسباني، رافينيا دياز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن يتطلع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا دياز.

نيوكاسل يستهدف نجم برشلونة

وينوي النادي الإنجليزي تقديم عرض ضخم في صيف 2026، مع رصد راتبًا يجعل النجم البرازيلي من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي.

من جانبه، لم يُلمح لاعب برشلونة حتى الآن ما إذا كان يفكر في مغادرة ملعب "كامب نو" خلال الصيف المقبل، خاصة أنه يعيش فترة رائعة تحت قيادة هانز فليك.
ونوه التقرير بأن بيع رافينيا دياز سيُخلّف فراغًا كبيرًا في خط هجوم برشلونة، لكن الإدارة حددت قائمةً مختصرة من التعاقدات المحتملة في صيف 2026.

برشلونة يحدد بديل رافينيا

ويتصدر اسم كريم أديمي، نجم بوروسيا دورتموند، قائمة أهداف البارسا، من أجل تعويض رحيل الجناح البرازيلي المحتمل.

ويعد أديمي خيارًا جيدًا للمدرب هانزي فليك، حيث أشرف على تدريبه أثناء قيادة الأخير للمنتخب الألماني، كما أن اللاعب يعتبر ورقة أساسية في هجوم دورتموند.

نوه التقرير بأن سعر أديمي سيكون في متناول اليد مقارنةً بأسماء لامعة أخرى، وهو ما سيكون مناسبًا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي الكتالوني.

وفشل بوروسيا دورتموند فى حسم ملف تجديد عقد كريم أديمي، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن "سيجنال إيدونا بارك".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة نيوكاسل الدوري الإسباني بوروسيا دورتموند كريم أديمي رافينيا دياز

