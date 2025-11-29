انتزع نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم ديبورتيفو ألافيس مبكرًا بهدف مفاجئ، بعد ارتباك في دفاع برشلونة عقب ركلة ركنية في الدقيقة الأولى، ليتابع بابلو إيبانيز الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 8، بأقدام نجمه لامين يامال، بعد عرضية أرضية لمسها ليفاندوفسكي لتمر أمام أولمو ويتابعها الجناح الإسباني الصاعد في الشباك.

وخطف برشلونة التقدم عن طريق داني أولمو، بالطريقة ذ1تها، بعد عرضية أرضية من رافينيا تابعها بلمسة واحدة في الشباك.

وعاد داني أولمو ليختتم ثلاثية برشلونة في الدقيقة 93، بعد تمريرة متقنة من زميله لامين يامال.

برشلونة يخطف الصدارة قبل مباراة ريال مدريد غدًا

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بصورة مؤقتة، قبل مواجهة منافسه ريال مدريد غدًا أمام جيرونا.

وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 15 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الليجا.