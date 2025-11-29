المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بقيادة أولمو.. برشلونة يسقط ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:17 م 29/11/2025
احتفال داني أولمو نجم برشلونة

احتفال داني أولمو نجم برشلونة

انتزع نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم ديبورتيفو ألافيس مبكرًا بهدف مفاجئ، بعد ارتباك في دفاع برشلونة عقب ركلة ركنية في الدقيقة الأولى، ليتابع بابلو إيبانيز الكرة في شباك أصحاب الأرض.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 8، بأقدام نجمه لامين يامال، بعد عرضية أرضية لمسها ليفاندوفسكي لتمر أمام أولمو ويتابعها الجناح الإسباني الصاعد في الشباك.

وخطف برشلونة التقدم عن طريق داني أولمو، بالطريقة ذ1تها، بعد عرضية أرضية من رافينيا تابعها بلمسة واحدة في الشباك.

وعاد داني أولمو ليختتم ثلاثية برشلونة في الدقيقة 93، بعد تمريرة متقنة من زميله لامين يامال.

برشلونة يخطف الصدارة قبل مباراة ريال مدريد غدًا

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بصورة مؤقتة، قبل مواجهة منافسه ريال مدريد غدًا أمام جيرونا.

وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 15 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الليجا.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة داني أولمو ديبورتيفو ألافيس

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
بيراميدز

بيراميدز

83

الحكم يشهر بطاقة صفراء لمحمود جاد بداعي اضاعة الوقت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
