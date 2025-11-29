خطف نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بشكل مؤقت، مستفيدًا من فوزه على حساب ديبورتيفو ألافيس بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو.

وتفوق برشلونة على ملعبه بأهداف لامين يامال وداني أولمو (ثنائية)، بعدما قلب تأخره من 0-1 في الدقيقة الأولى، إلى 3-1 مع نهاية اللقاء.

وشهدت مباريات اليوم تعادل ريال مايوركا مع نظيره أوساسونا، بهدفين لكلا منهما.

وتربع برشلونة على الصدارة بصورة مؤقتة، حيث يأمل في تعثر غريمه ريال مدريد، للحفاظ على المركز الأول.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره جيرونا، مساء الغد الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- برشلونة: 34 نقطة

2- ريال مدريد: 32 نقطة

3- فياريال: 29 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 28 نقطة

5- ريال بيتيس: 21 نقطة

6- إسبانيول: 21 نقطة

