المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف الصدارة مؤقتًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:01 م 29/11/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

خطف نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بشكل مؤقت، مستفيدًا من فوزه على حساب ديبورتيفو ألافيس بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو.

وتفوق برشلونة على ملعبه بأهداف لامين يامال وداني أولمو (ثنائية)، بعدما قلب تأخره من 0-1 في الدقيقة الأولى، إلى 3-1 مع نهاية اللقاء.

وشهدت مباريات اليوم تعادل ريال مايوركا مع نظيره أوساسونا، بهدفين لكلا منهما.

وتربع برشلونة على الصدارة بصورة مؤقتة، حيث يأمل في تعثر غريمه ريال مدريد، للحفاظ على المركز الأول.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره جيرونا، مساء الغد الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- برشلونة: 34 نقطة

2- ريال مدريد: 32 نقطة

3- فياريال: 29 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 28 نقطة

5- ريال بيتيس: 21 نقطة

6- إسبانيول: 21 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الليجا كاملًا اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg