على خطى والده.. برشلونة يسعى لتأمين بقاء كلويفرت الشاب

بدأ نادي برشلونة مفاوضاته مع جناحه الشاب شين كلويفرت، البالغ من العمر 18 عامًا، لمناقشة مستقبله داخل الفريق وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يبدأ محادثات تجديد عقد شين كلويفرت

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد قدم النادي الكتالوني عقدًا جديدًا يمتد لثلاث سنوات إلى اللاعب، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، في انتظار موافقة اللاعب وممثليه.

ويعد شين واحدًا من أبناء النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت الذين يسيرون على خطاه في عالم كرة القدم الاحترافية، حيث يلعب شقيقاه روبن في ليون الفرنسي، وجاستن في بورنموث الإنجليزي.

وينتمي شين إلى عائلة كروية بارزة؛ فهو أصغر أبناء الأسطورة الهولندية باتريك كلويفرت، الذي يعد من أبرز مهاجمي جيله، ولعب لأندية كبرى مثل أياكس وبرشلونة، وتوج بدوري أبطال أوروبا مع أياكس، ويلعب شقيقاه روبن في ليون الفرنسي، وجاستن في بورنموث الإنجليزي.

ويسعى برشلونة للاحتفاظ بموهبته الصاعدة ضمن مشروعه طويل المدى لبناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب داخل الفريق الأول.

وجاءت أخبار المفاوضات بالتزامن مع فوز برشلونة الثمين على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، ليرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتًا، قبل مواجهة ريال مدريد مع جيرونا غدًا.