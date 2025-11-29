المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00
فولهام

فولهام

الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 0
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

على خطى والده.. برشلونة يسعى لتأمين بقاء كلويفرت الشاب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:48 م 29/11/2025
شين

شين كلويفرت

بدأ نادي برشلونة مفاوضاته مع جناحه الشاب شين كلويفرت، البالغ من العمر 18 عامًا، لمناقشة مستقبله داخل الفريق وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

برشلونة يبدأ محادثات تجديد عقد شين كلويفرت

وبحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فقد قدم النادي الكتالوني عقدًا جديدًا يمتد لثلاث سنوات إلى اللاعب، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، في انتظار موافقة اللاعب وممثليه.

ويعد شين واحدًا من أبناء النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت الذين يسيرون على خطاه في عالم كرة القدم الاحترافية، حيث يلعب شقيقاه روبن في ليون الفرنسي، وجاستن في بورنموث الإنجليزي.

وينتمي شين إلى عائلة كروية بارزة؛ فهو أصغر أبناء الأسطورة الهولندية باتريك كلويفرت، الذي يعد من أبرز مهاجمي جيله، ولعب لأندية كبرى مثل أياكس وبرشلونة، وتوج بدوري أبطال أوروبا مع أياكس، ويلعب شقيقاه روبن في ليون الفرنسي، وجاستن في بورنموث الإنجليزي.

ويسعى برشلونة للاحتفاظ بموهبته الصاعدة ضمن مشروعه طويل المدى لبناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب داخل الفريق الأول.

وجاءت أخبار المفاوضات بالتزامن مع فوز برشلونة الثمين على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، ليرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتًا، قبل مواجهة ريال مدريد مع جيرونا غدًا.

برشلونة باتريك كلويفرت جاستن كلويفرت الدوري الإسباني روبن كلويفرت شين كلويفرت تجديد عقد كلويفرت

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ميلان

ميلان

0 0
لاتسيو

لاتسيو

46

ميلان يتعادل أمام لاتسيو بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
