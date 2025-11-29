قاد المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع مضيفه جيرونا، فيما يتصدر برشلونة الترتيب مؤقتا برصيد 34 نقطة.

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلته الإيجابية حيث حقق انتصاره الخامس في المباريات الخمس الأخيرة، كما حقق فوزه الحادي عشر على التوالي على ملعبه في جميع البطولات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وسجل سورلوث الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 16، بعدما تلقى تمريرة من زميله ديفيد هانكو من الجهة اليسرى، ليسجل أولى أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 26 عاد سورلوث ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وذلك بعدما تقدم بالكرة داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليضع الكرة في الشباك.