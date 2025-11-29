المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لإسقاط أوفييدو بالدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:18 ص 30/11/2025
احتفال ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد

احتفال ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد أمام ريال أوفييدو

قاد المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال أوفييدو بهدفين دون رد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع مضيفه جيرونا، فيما يتصدر برشلونة الترتيب مؤقتا برصيد 34 نقطة.

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلته الإيجابية حيث حقق انتصاره الخامس في المباريات الخمس الأخيرة، كما حقق فوزه الحادي عشر على التوالي على ملعبه في جميع البطولات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال أوفييدو عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وسجل سورلوث الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 16، بعدما تلقى تمريرة من زميله ديفيد هانكو من الجهة اليسرى، ليسجل أولى أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 26 عاد سورلوث ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وذلك بعدما تقدم بالكرة داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليضع الكرة في الشباك.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد سورلوث

