المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صورة مقلقة بعد الفوز على ألافيس.. تفاصيل محادثة فليك ورافينيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:14 ص 30/11/2025
فليك ورافينيا

فليك ورافينيا

خطفت المحادثة التي جمعت بين الثنائي هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة ورافينيا لاعب الفريق الكتالوني، الأضواء عقب انتهاء لقاء ألافيس في الدوري الإسباني.

الصورة التي عرضها فليك في نهاية فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس (3-1)، كانت مثيرة للقلق إلى حد كبير، حيث أظهرت الصورة المدرب الألماني وهو يتحدث إلى رافينيا بتعبير وجه قلق جدًا، وعلى الأقل بإيماءة مقلقة.

تفاصيل محادثة فليك ورافينيا

هز فليك رأسه وحدق في الفراغ بعد الاستماع للمهاجم البرازيلي الذي بدا وكأنه يحاول تشجيع مدربه.

وكشف المدرب قائلاً في تصريحات عقب المباراة: "بعد صافرة النهاية، قال لي رافينيا نفس ما قاله في المرة السابقة: سوف نتحسن، سنكون أفضل بكثير في المباريات القادمة".

تحدث رافينيا نفسه عن مشاعر مدربه قائلاً: "المدرب شعر أننا نستطيع تقديم الكثير أكثر على أرض الملعب، ونحن أيضاً نعلم أننا قادرون على الأداء بشكل أفضل بكثير، شعوره هو أن الفريق لا يلعب بأفضل مستوياته وأنا أتفق معه".

وأضاف الجناح البرازيلي: "علينا أن نتحسن كثيراً، ومع ذلك أعتقد أن أهم شيء اليوم كان الفوز بالمباراة، لدينا الوقت لتصحيح الأشياء التي نفعلها بشكل خاطئ، وأنا متأكد أننا سنعود لأفضل مستواياتنا، سنفوز من خلال اللعب بشكل جيد، ولكن إذا كانت هناك مباريات نلعب فيها بشكل سيء، فهذا لا يهمني، المهم هو الفوز".

ومع ذلك، رفض فليك نفسه الكشف عن حالته الذهنية في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، رغم أنه كان واضحًا جدًا بشأن الوضع الحالي لفريقه برشلونة، قائلاً: "لا نمتلك السيطرة أو الشدة التي كانت لدينا في الموسم الماضي، لست قلقًا بشأن الموسم الماضي، يجب أن أركز على هذا الموسم، هذا الموسم عانينا من إصابات أكثر، بينما الموسم الماضي كنت أرى أن الجميع متاح، نحن نتحسن بعد كل مباراة وكل فوز، وهذا الموسم يسير بشكل جيد مع أربع انتصارات متتالية، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك، علينا أن نتحسن".

في الأشهر القليلة الأولى من الموسم، كان المدرب الألماني ناقدًا بشدة لفريقه، مطالبًا إياه بتقديم أداء أكبر على أرض الملعب.

والصورة الصارمة التي ظهر بها فليك أمام الكاميرات تثير القلق بشأن مستقبل النادي الكتالوني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ألافيس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg