خطفت المحادثة التي جمعت بين الثنائي هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة ورافينيا لاعب الفريق الكتالوني، الأضواء عقب انتهاء لقاء ألافيس في الدوري الإسباني.

الصورة التي عرضها فليك في نهاية فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس (3-1)، كانت مثيرة للقلق إلى حد كبير، حيث أظهرت الصورة المدرب الألماني وهو يتحدث إلى رافينيا بتعبير وجه قلق جدًا، وعلى الأقل بإيماءة مقلقة.

تفاصيل محادثة فليك ورافينيا

هز فليك رأسه وحدق في الفراغ بعد الاستماع للمهاجم البرازيلي الذي بدا وكأنه يحاول تشجيع مدربه.

وكشف المدرب قائلاً في تصريحات عقب المباراة: "بعد صافرة النهاية، قال لي رافينيا نفس ما قاله في المرة السابقة: سوف نتحسن، سنكون أفضل بكثير في المباريات القادمة".

تحدث رافينيا نفسه عن مشاعر مدربه قائلاً: "المدرب شعر أننا نستطيع تقديم الكثير أكثر على أرض الملعب، ونحن أيضاً نعلم أننا قادرون على الأداء بشكل أفضل بكثير، شعوره هو أن الفريق لا يلعب بأفضل مستوياته وأنا أتفق معه".

وأضاف الجناح البرازيلي: "علينا أن نتحسن كثيراً، ومع ذلك أعتقد أن أهم شيء اليوم كان الفوز بالمباراة، لدينا الوقت لتصحيح الأشياء التي نفعلها بشكل خاطئ، وأنا متأكد أننا سنعود لأفضل مستواياتنا، سنفوز من خلال اللعب بشكل جيد، ولكن إذا كانت هناك مباريات نلعب فيها بشكل سيء، فهذا لا يهمني، المهم هو الفوز".

ومع ذلك، رفض فليك نفسه الكشف عن حالته الذهنية في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، رغم أنه كان واضحًا جدًا بشأن الوضع الحالي لفريقه برشلونة، قائلاً: "لا نمتلك السيطرة أو الشدة التي كانت لدينا في الموسم الماضي، لست قلقًا بشأن الموسم الماضي، يجب أن أركز على هذا الموسم، هذا الموسم عانينا من إصابات أكثر، بينما الموسم الماضي كنت أرى أن الجميع متاح، نحن نتحسن بعد كل مباراة وكل فوز، وهذا الموسم يسير بشكل جيد مع أربع انتصارات متتالية، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك، علينا أن نتحسن".

في الأشهر القليلة الأولى من الموسم، كان المدرب الألماني ناقدًا بشدة لفريقه، مطالبًا إياه بتقديم أداء أكبر على أرض الملعب.

والصورة الصارمة التي ظهر بها فليك أمام الكاميرات تثير القلق بشأن مستقبل النادي الكتالوني.