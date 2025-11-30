اعترف أنطونيو روديجر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بمعاناته من الإصابات بسبب التقدم في العمر.

وشارك روديجر في مباراة وحيدة مع ريال مدريد هذا الموسم، بينما غاب في باقي المباريات بسبب الإصابة.

وقال روديجر في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "مرّ وقت طويل، وقد تعافيت استفدت من هذه الفترة للابتعاد عن الأضواء، وهو أمر جيد أحيانًا، لأن كل ما أفعله للأسف ينتشر على نطاق واسع، هناك الكثير من المباريات، لذا من الجيد ألا يتحدث أحد عن روديجر، وأتمكن من قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأطفالي ".

وأضاف: "أمارس هذا منذ فترة طويلة، لكنني متشوق للعودة، أعرف جسدي جيدًا، ومع التقدم في السن، لا تعود الأمور كما كانت من قبل، أحتاج إلى الشعور بالراحة لأتمكن من اللعب، ولحسن الحظ أنا كذلك الآن، لم أعد أمتلك غرورًا كما يظن البعض؛ فأنا منفتح على النقد".

وتابع: "كانتي عاد إلى المنتخب الفرنسي، مجرد انتقال لاعب إلى السعودية لا يعني أنه سيكون لاعبًا أسوأ ".

وأتم: "توخيل هو أفضل مدرب تعاملتُ معه على الإطلاق؛ يمتلك كل شيء، غيّر كل شيء في تشيلسي، إنه صادق للغاية وهو المدرب الذي مهد لي الطريق للنجاح واللعب مع ريال مدريد اليوم، لولاه، لما كان ذلك ممكنًا، لأن هذا هو هدفي الأسمى، اللعب لريال مدريد".

وينتهي عقد البالغ من العمر 32 عامًا بنهاية الموسم الجاري مع ريال مدريد.