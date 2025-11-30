المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

روديجر: التقدم في العمر يجعل العودة من الإصابة أصعب.. والدوري السعودي لا ينقص مستوى اللاعبين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:46 ص 30/11/2025
روديجر

روديجر

اعترف أنطونيو روديجر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بمعاناته من الإصابات بسبب التقدم في العمر.

وشارك روديجر في مباراة وحيدة مع ريال مدريد هذا الموسم، بينما غاب في باقي المباريات بسبب الإصابة.

وقال روديجر في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "مرّ وقت طويل، وقد تعافيت استفدت من هذه الفترة للابتعاد عن الأضواء، وهو أمر جيد أحيانًا، لأن كل ما أفعله للأسف ينتشر على نطاق واسع، هناك الكثير من المباريات، لذا من الجيد ألا يتحدث أحد عن روديجر، وأتمكن من قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأطفالي ".

وأضاف: "أمارس هذا منذ فترة طويلة، لكنني متشوق للعودة، أعرف جسدي جيدًا، ومع التقدم في السن، لا تعود الأمور كما كانت من قبل، أحتاج إلى الشعور بالراحة لأتمكن من اللعب، ولحسن الحظ أنا كذلك الآن، لم أعد أمتلك غرورًا كما يظن البعض؛ فأنا منفتح على النقد".

وتابع: "كانتي عاد إلى المنتخب الفرنسي، مجرد انتقال لاعب إلى السعودية لا يعني أنه سيكون لاعبًا أسوأ ".

وأتم: "توخيل هو أفضل مدرب تعاملتُ معه على الإطلاق؛ يمتلك كل شيء، غيّر كل شيء في تشيلسي، إنه صادق للغاية وهو المدرب الذي مهد لي الطريق للنجاح واللعب مع ريال مدريد اليوم، لولاه، لما كان ذلك ممكنًا، لأن هذا هو هدفي الأسمى، اللعب لريال مدريد".

وينتهي عقد البالغ من العمر 32 عامًا بنهاية الموسم الجاري مع ريال مدريد. 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد روديجر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

