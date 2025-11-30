المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة 4 لاعبين من الإصابة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:16 م 30/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما يقع جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

عودة 4 لاعبين وغياب أسينسيو

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا، عودة 4 لاعبين من الإصابة هم تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر وفرانكو ماستانتونو.

بينما غاب المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو عن قائمة النادي الملكي، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إيندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني جيرونا

