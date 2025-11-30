المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 2
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تقارير: فالفيردي يفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. ووجهته إنجليزية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:19 م 30/11/2025
فالفيردي وألونسو

فالفيردي وتشابي ألونسو

يفكر فيدريكو فالفيردي لاعب وسط نادي ريال مدريد، في الرحيل عن صفوف الملكي، في ظل علاقته المتوترة بـ تشابي ألونسو مدرب الفريق الملكي.

على الرغم من صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني، والسير في دوري أبطال أوروبا بصورة جيدة، إلا أن العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن توتر العلاقة بين تشابي ألونسو، ولاعبي الفريق؛ مما جعل مستقبله محل نقاش.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية، في الفترة الأخيرة، تفيد بأن نجوم ريال مدريد يفكرو في الرحيل عن صفوف الملكي.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن فالفيردي يرحب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بشكل جدي.

وأوضح التقرير، أن فاليردي بدأ في تسريب أخبار تفكيره في الرحيل عن ريال مدريد؛ بعد بعض المواقف التي حدثت مع تشابي ألونسو.

وكشف التقرير، عن إمكانية انضمام فالفيردي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي إذا استمرت علاقته مع تشابي ألونسو في التدهور.

وبطبيعة الحال، يحظى اللاعب بتقدير كبير من روبن أموريم والشياطين الحمر، الذين يُقال إن لديهم الموارد المالية الكافية لمجاراة قيمته السوقية. إلا أن الانتقال لا يزال مبكرًا في هذه المرحلة.

وخلال الموسم الجاري، شارك فالفيردي في 17 مباراة مع ريال مدريد؛ حيث سجل صنع 4 أهداف ولم يسجل.

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مانشستر يونايتد فالفيردي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 2
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

81

عرضية من بريان مبويمو تصدى لها هندرسون حارس كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
