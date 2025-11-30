يفكر فيدريكو فالفيردي لاعب وسط نادي ريال مدريد، في الرحيل عن صفوف الملكي، في ظل علاقته المتوترة بـ تشابي ألونسو مدرب الفريق الملكي.

على الرغم من صدارة ريال مدريد للدوري الإسباني، والسير في دوري أبطال أوروبا بصورة جيدة، إلا أن العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن توتر العلاقة بين تشابي ألونسو، ولاعبي الفريق؛ مما جعل مستقبله محل نقاش.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية، في الفترة الأخيرة، تفيد بأن نجوم ريال مدريد يفكرو في الرحيل عن صفوف الملكي.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن فالفيردي يرحب في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بشكل جدي.

وأوضح التقرير، أن فاليردي بدأ في تسريب أخبار تفكيره في الرحيل عن ريال مدريد؛ بعد بعض المواقف التي حدثت مع تشابي ألونسو.

وكشف التقرير، عن إمكانية انضمام فالفيردي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي إذا استمرت علاقته مع تشابي ألونسو في التدهور.

وبطبيعة الحال، يحظى اللاعب بتقدير كبير من روبن أموريم والشياطين الحمر، الذين يُقال إن لديهم الموارد المالية الكافية لمجاراة قيمته السوقية. إلا أن الانتقال لا يزال مبكرًا في هذه المرحلة.

وخلال الموسم الجاري، شارك فالفيردي في 17 مباراة مع ريال مدريد؛ حيث سجل صنع 4 أهداف ولم يسجل.