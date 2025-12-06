المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا
سانت إيلوا لوبوبو

سانت إيلوا لوبوبو

1 1
15:00
الهلال السوداني

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

برشلونة يتحرك لضم صفقة هجومية مميزة من البوندسليجا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:31 م 30/11/2025
أنطونيو نوسا

أنطونيو نوسا

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع النرويجي الواعد أنطونيو نوسا، لاعب لايبزيج الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحضر جواو أمارال، رئيس الكشافة الجديد لنادي برشلونة، مباراة النرويج ضد إيطاليا، في تصفيات كأس العالم، من أجل متابعة عددًا من اللاعبي كرة القدم الواعدين.

برشلونة يستهدف جناح لايبزيج

وبحسب ما ذكرته صحفة "سبورت" الكتالونية فإن مباراة إيطاليا ضد النرويج، التي انتصر خلالها الأخير (4-1)، شهد تألق عددًا من النجوم، من بينهم أنطونيو نوسا.

وسجل نوسا الهدف الأول لمنتخب النرويج الذي قلب تأخره إلى فوزٍ عريض، ليتأهل إيرلينج هالاند ورفاقه إلى الخسارة كأس العالم 2025، بعد 38 عامًا من الغياب.

وانضم نوسا إلى صفوف لايبزيج الألماني قبل موسمين، قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، وارتبط اسمه في الماضي بخطوة الانتقال إلى برشلونة.

يأتي اهتمام برشلونة بنجم نادي لايبزيج، في إطار سعي المدرب الألماني هانز فليك لتعزيز مركز الجناح الأيسر بلاعب شاب وموهوب، يمكنه تقديم الإضافة الفورية والمستقبلية للفريق.

وشهد الموسم الحالي مشاركة أنطونيو نوسا برفقة لايبزيج في 13 مباراة بجميع المسابقات، وسجل هدفًا وصنع آخر، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الألماني لايبزيج الألماني البوندسليجا ، أنطونيو نوسا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

48

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب ومحاولات لاختراق الدفاع وتسجيل هدف التقدم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
