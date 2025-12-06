برشلونة يتحرك لضم صفقة هجومية مميزة من البوندسليجا

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع النرويجي الواعد أنطونيو نوسا، لاعب لايبزيج الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحضر جواو أمارال، رئيس الكشافة الجديد لنادي برشلونة، مباراة النرويج ضد إيطاليا، في تصفيات كأس العالم، من أجل متابعة عددًا من اللاعبي كرة القدم الواعدين.

برشلونة يستهدف جناح لايبزيج

وبحسب ما ذكرته صحفة "سبورت" الكتالونية فإن مباراة إيطاليا ضد النرويج، التي انتصر خلالها الأخير (4-1)، شهد تألق عددًا من النجوم، من بينهم أنطونيو نوسا.

وسجل نوسا الهدف الأول لمنتخب النرويج الذي قلب تأخره إلى فوزٍ عريض، ليتأهل إيرلينج هالاند ورفاقه إلى الخسارة كأس العالم 2025، بعد 38 عامًا من الغياب.

وانضم نوسا إلى صفوف لايبزيج الألماني قبل موسمين، قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، وارتبط اسمه في الماضي بخطوة الانتقال إلى برشلونة.

يأتي اهتمام برشلونة بنجم نادي لايبزيج، في إطار سعي المدرب الألماني هانز فليك لتعزيز مركز الجناح الأيسر بلاعب شاب وموهوب، يمكنه تقديم الإضافة الفورية والمستقبلية للفريق.

وشهد الموسم الحالي مشاركة أنطونيو نوسا برفقة لايبزيج في 13 مباراة بجميع المسابقات، وسجل هدفًا وصنع آخر، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".