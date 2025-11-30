المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ريال مدريد.. 5 تغييرات ضد جيرونا في الدوري الإسباني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:51 م 30/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، التشكيل الذي يبدأ به ضد جيرونا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد هذا المساء ضيفًا على جيرونا في ملعب مونتيليفي.

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، أنتوني روديجر، فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام

الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: أندريه لونين، سيرجيو ميستري، إدوارد كامافينجا، إندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، ألفارو كاريراس، داني سيبايوس، براهيم دياز، فيرلاند ميندي، فرانكو ماستانتونو.

واختار ألونسو إجراء 5 تغييرات على تشكيل ريال مدريد، مقارنة بالمباراة الماضية التي هزم خلالها أولمبياكوس اليوناني في منافسات دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني جيرونا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
روما

روما

- -
نابولي

نابولي

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
جيرونا

جيرونا

- -
ريال مدريد

ريال مدريد

3

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg