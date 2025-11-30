أعلن المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، التشكيل الذي يبدأ به ضد جيرونا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد هذا المساء ضيفًا على جيرونا في ملعب مونتيليفي.

ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة الذي فاز في وقت سابق على ديبورتيفو ألافيس.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، أنتوني روديجر، فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام

الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: أندريه لونين، سيرجيو ميستري، إدوارد كامافينجا، إندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، ألفارو كاريراس، داني سيبايوس، براهيم دياز، فيرلاند ميندي، فرانكو ماستانتونو.

واختار ألونسو إجراء 5 تغييرات على تشكيل ريال مدريد، مقارنة بالمباراة الماضية التي هزم خلالها أولمبياكوس اليوناني في منافسات دوري أبطال أوروبا.