نجح فريق إسبانيول في تحقيق فوزًا ثمينًا، على حساب منافسه إسبانيول، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

دارت أحداث مباراة إسبانيول ضد سيلتا فيجو، على أرضية ملعب "أبانكا بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني 2025/2026.

إسبانيول يتجاوز عقبة سيلتا فيجو

أحرز هدف المباراة الوحيد كيكي جارسيا لصالح إسبانيول، في الدقيقة 86، ليخطف لفريقه فوزًا هامًا أمام سيلتا فيجو.



وارتفع رصيد إسبانيول إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد خوض 14 مباراة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وتلقي 4 هزائم.

فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد الفوز في 3 مباريات، والتعادل خلال 7 والخسارة في 4 آخرين.