الدوري الإسباني.. إسبانيول ينتزع فوزًا ثمينًا أمام سيلتا فيجو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:28 م 30/11/2025
إسبانيول

إسبانيول

نجح فريق إسبانيول في تحقيق فوزًا ثمينًا، على حساب منافسه إسبانيول، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

دارت أحداث مباراة إسبانيول ضد سيلتا فيجو، على أرضية ملعب "أبانكا بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني 2025/2026.

إسبانيول يتجاوز عقبة سيلتا فيجو

أحرز هدف المباراة الوحيد كيكي جارسيا لصالح إسبانيول، في الدقيقة 86، ليخطف لفريقه فوزًا هامًا أمام سيلتا فيجو.

وارتفع رصيد إسبانيول إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد خوض 14 مباراة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وتلقي 4 هزائم.

فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد الفوز في 3 مباريات، والتعادل خلال 7 والخسارة في 4 آخرين.

مباراة اسبانيول القادمة
إسبانيول الدوري الإسباني سيلنا فيجو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

