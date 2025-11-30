سجل اللاعب المغربي عز الدين أوناحي هدفًا في شباك نادي ريال مدريد من تسديدة صاروخية، اكتفى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بمشاهدتها.

ويلتقي جيرونا وريال مدريد في مباراة جارية بينهما على ملعب مونتيليفي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

أوناحي يسجل هدفا صاروخيا في ريال مدريد

نجح أوناحي في مواصلة تألقه مع جيرونا ضد ريال مدريد، ليسجل هدفًا في الدقيقة 45.

واستطاع أوناحي أن يسجل هدفه من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، باغت بها كورتوا، ليكتفي حارس ريال مدريد بمشاهدة الكرة تسكن الشباك.

وبات في رصيد عز الدين أوناحي مع جيرونا 3 أهداف في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان أوناحي انضم إلى صفوف جيرونا في الصيف الماضي، قادمًا من أولمبيك مارسيليا بـ6 ملايين يورو.

ويأمل جيرونا في مواصلة تفوقه على ريال مدريد، ليتسنى له القفز من المركز التاسع عشر إلى الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.