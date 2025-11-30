واصل نادي ريال مدريد التعثر خارج أرضه في منافسات الدوري الإسباني، ليسقط، مساء اليوم الأحد، في فخ التعادل (1-1) أمام جيرونا.

وتقدم جيرونا في الشوط الأول، قبل أن يتمكن ريال مدريد في إدراك التعادل في النصف الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيليفي ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

وفشل فريق تشابي ألونسو في تحقيق أي فوز خلال آخر 3 مباريات خاضها بالدوري الإسباني، حيث تعادل ضد فاييكانو وإلتشي وجيرونا على الترتيب، مع مفارقة إقامتها جميعًا خارج أرضه.

وخسر ريال مدريد (33 نقطة) الصدارة لصالح غريمه برشلونة (34 نقطة)، فيما يبقى جيرونا (12 نقطة) ضمن مراكز الهبوط من منافسات الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثامن عشر.

تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، أنتوني روديجر، فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام

الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

تفاصيل مباراة جيرونا وريال مدريد

وبدأ ريال مدريد في تهديد مرمى جيرونا بتسديدة قوية من جولر في الدقيقة 9، مرت بجانب القائم الأيمن.

وجرب كيليان مبابي التسديد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته عبرت أعلى عارضة جيرونا عند حدود الدقيقة 11.

وسدد تشواميني كرة طائشة مرت بعيدًا تمامًا عن مرمى جيرونا في الدقيقة 16.

ومع ضغط ريال مدريد، تمكن جيرونا من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، كان ذلك في الدقيقة 26، حيث مرت الكرة بجوار القائم الأيسر.

وكادت رأسية إيدير ميليتاو تهز شباك جيرونا في الدقيقة 38، لكن تألق الحارس جازانيجا حرم ريال مدريد من تسجيل هدف أول.

وأحرز ريال مدريد هدفًا عن طريق مبابي، ألغي بعد العودة إلى تقنية الـVAR بداعي لمسة يد على اللاعب الفرنسي داخل منطقة جزاء جيرونا.

وسجل المغربي عز الدين أوناحي هدفًا من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45، اكتفى كورتوا بمشاهدتها تسكن شباك ريال مدريد.

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدمًا (1-0) على ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني، تألق كورتوا في التصدي لتسديدة خطيرة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 56.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفًا في الدقيقة 61 ألغي بحجة التسلل، دون الحاجة إلى العودة لتقنية الـVAR.

وتحصل فينيسيوس على ركلة جزاء، نفذها مبابي بنجاح في الدقيقة 67، ليدرك ريال مدريد التعادل أمام جيرونا في التوقيت المناسب.

وزاد بحث ريال مدريد عن هدف ثان، حيث أضاع بيلينجهام فرصة سهلة من ضربة رأسية في الدققة 69.

وسدد مبابي كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ابتعدت كثيرًا عن مرمى جيرونا.

وتحصل جيرونا على فرصة تسجيل هدف ثان حاسم في الدقيقة 84، لكن كورتوا واصل تألقه.

وأهدر مبابي هدفًا محققًا في الدقيقة 90+4، إثر تسديدة مقوسة مرت لسوء حظه بجانب القائم الأيسر لجيرونا.