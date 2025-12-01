المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نقطة بين المتصدر والوصيف.. ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:09 ص 01/12/2025
ريال مدريد وجيرونا

من مباراة جيرونا وريال مدريد

أصبح الفارق في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 نقطة واحدة فقط بين المتصدر والوصيف، بعد أن حقق برشلونة الفوز على ديبورتيفو ألافيس، واكتفى ريال مدريد بالتعادل أمام جيرونا.

ونجح برشلونة في العودة إلى صدارة الترتيب في الدوري الإسباني، بينما تراجع ريال مدريد إلى الوصافة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام جيرونا

فشل ريال مدريد في الفوز على جيرونا في ملعب مونتيليفي، مكتفيًا بالتعادل (1-1).

ومع نهاية مباريات الفرق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الجولة الرابعة عشر، أصبح برشلونة في الصدارة بـ34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.

ويظهر الثالث فياريال والرابع أتلتيكو مدريد ضمن سباق الدوري الإسباني أيضًا، إذ يملكان 32 و31 نقطة على الترتيب.

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

يشار إلى أن برشلونة يستقبل أتلتيكو مدريد في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بلباو.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني جيرونا

