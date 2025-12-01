أصبح الفارق في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 نقطة واحدة فقط بين المتصدر والوصيف، بعد أن حقق برشلونة الفوز على ديبورتيفو ألافيس، واكتفى ريال مدريد بالتعادل أمام جيرونا.

ونجح برشلونة في العودة إلى صدارة الترتيب في الدوري الإسباني، بينما تراجع ريال مدريد إلى الوصافة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام جيرونا

فشل ريال مدريد في الفوز على جيرونا في ملعب مونتيليفي، مكتفيًا بالتعادل (1-1).

ومع نهاية مباريات الفرق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الجولة الرابعة عشر، أصبح برشلونة في الصدارة بـ34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.

ويظهر الثالث فياريال والرابع أتلتيكو مدريد ضمن سباق الدوري الإسباني أيضًا، إذ يملكان 32 و31 نقطة على الترتيب.

طالع ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا

يشار إلى أن برشلونة يستقبل أتلتيكو مدريد في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بلباو.