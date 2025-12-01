تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تعادل الفريق أمام جيرونا، في المباراة التي جرت مساء الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مباراة جيرونا أمام ريال مدريد، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإسباني.

تصريحات ألونسو

استهل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة جيرونا، قائلًا: "تحسّنا في الشوط الثاني، افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة، ونحن ما زلنا في المنافسة، والموسم طويل جدًا، افتقدنا لأن نكون أكثر هيمنة، ويجب أن نحلل السبب، لماذا لم ننجح في الوصول إلى تلك الاستمرارية".

وأضاف: "من المفاجئ أن الـVAR لم يراجع لقطة سقوط رودريجو، كانت حالة تستحق المراجعة، إنها لقطات حاسمة يمكن أن تغيّر مجرى المباراة، أنا لم أشاهدها، لكنهم قالوا لي إن هناك احتكاكًا".

وواصل: "كان بإمكاننا العودة، الفريق تطور في الشوط الثاني، حصلنا على ثلاث أو أربع فرص واضحة للفوز، علينا الاستمرار، الموسم طويل".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "لا توجد أي انتقادات علينا أن نواصل بالوحدة التي نملكها، وبالقدر المناسب من النقد الذاتي".

وأتم: "والآن، في هذه المرحلة التي نخوض فيها الكثير من المباريات خارج ملعبنا، لدينا فرصة للفوز في بلباو، والعودة للانتصار خارج الديار، جدول الترتيب سيشهد الكثير من التغييرات".