ديكو يكشف سر معاناة راشفورد مع مانشستر يونايتد

تحدث ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة عن السر وراء معاناة ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد، قبل الانضمام إلى الدوري الإسباني وإظهار تألقه مع هانز فليك.

ديكو يوضح سر معاناة راشفورد في مانشستر يونايتد

وقال ديكو في تصريحات لـ صحيفة ذا تايمز: "بالتأكيد هو سعيد معنا للغاية، ماركوس لاعب رائع جدًا، واجه مسؤولية كبيرة في مانشستر يونايتد لأنه كان يريد أن يكون لاعبًا مهمًا في الفريق، وهو صغير في السن وعانى مع التغيير الكبير الذي حصل في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إذا شاهدت يونايتد في السنوات الخمس الماضية، ستجد أنهم واجهوا صعوبات في إعادة بناء الفريق، ليصبح أقوى من جديد، لقد كان راشفورد حاضرًا في تلك الفترة، لذا عندما تكون لاعبًا مهمًا تتحمل مسؤولية كبيرة".

وعن السبب وراء اختيار برشلونة التعاقد مع اللاعب، قال ديكو: "كنا نبحث عن لاعب مثله في سوق الانتقالات، لاعب قادر على اللعب في المراكز الثلاثة الأولى في الهجوم، تمكنا من التعاقد مع ماركوس على سبيل الإعارة الآن لرغبته في اللعب لبرشلونة، لقد انتظر طويلًا للغاية، لكنه كان يعلم أننا نتعامل مع قواعد مالية محددة، وكان صبورًا حول ذلك لكنه سعيد جدًا للغاية بالتواجد هنا ونحن سعداء به.

جدير بالذكر أن راشفورد انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، بعدما تعرض للعديد من الانتقادات في الفريق الإنجليزي، حيث تضمن بند إعارة اللاعب إلى الفريق الكتالوني السماح لهم بشراء اللاعب مقابل مبلغ مالي يصل إلى 26 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر راشفورد تألقه مع برشلونة، حيث سجل هدفين في الدوري الإسباني وصنع 6 أهداف في 13 مباراة شارك فيها اللاعب، كما شارك في 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل فيهم 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

بينما يتألق اللاعب في برشلونة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر آرسنال، وهو ما يسلط الضوء على التناقض في حظوظ اللاعب وناديه السابق وفقًا للتقارير.