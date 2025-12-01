المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباراة برشلونة وأتلتيكو.. فليك يؤكد جاهزية بيدري للمشاركة أساسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:39 م 01/12/2025
فليك وبيدري

فليك وبيدري

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، جاهزية بيدري للمشاركة أساسيا مع الفريق في مباراته المقبلة أمام أتلتيكو مدريد.

برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وغاب بيدري للإصابة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ثم عاد للمشاركة بديلا في المباراة الماضية ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يوم السبت، إذ لعب لمدة 30 دقيقة في اللقاء الذي فاز به البارسا 3-1.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو: "بيدري، جاهز، ويمكنه أن يكون لاعبا أساسيا".

وأضاف: "رافينيا أيضا جاهز، لكن أراوخو ليس مستعدا بعد للعب، بسبب مسألة خاصة لا أريد أن أقول المزيد عنها، هذا ما أستطيع أن أقوله".

وعن مواجهة أتلتيكو قال: "يجب أن نلعب بأعلى مستوى لنا ضد فريق عظيم، هم من أفضل الفرق في أوروبا، وفي الهجوم هم جيدون جدا، رغم أننا نمتلك الجودة فإن مهمتنا هي إظهارها".

وفي ختام تصريحاته تحدث مدرب البارسا عن وجود فريقه في صدارة الليجا قال: "لدينا نفس الضغط كما في الموسم الماضي، قلنا بالفعل إن هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد هزيمة البطل، نحن الأول، لكننا لسنا في أفضل مستوى، ويجب أن نستعيده".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة هانز فليك بيدري

