كشف لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، سر تفضيله اللعب مع منتخب إسبانيا على نظيره المغربي، في ظل حمله جنسيتي البلدين.

لامين وُلد في إقليم كتالونيا الإسباني من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وبدأ مسيرته الاحترافية بعمر 15 عاما مع برشلونة، بعد أشهر قليلة من إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وبعد عدة أشهر، قاد لامين وهو بعمر الـ17 عاما المنتخب الإسباني لإحراز لقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وفي تصريحات لقناة "CBS" الأمريكية، أكد لامين أن فكرة تمثيل المنتخب المغربي بعيدة عن باله، قبل أن يختار الدفاع عن ألوان المنتخب الإسباني لـ"رغبته في اللعب في أوروبا".

وأضاف: "كان شيئا غريبا، كان في رأسي أنّني أستطيع اللعب مع المغرب، خصوصا وأن المنتخب كان قد وصل لتوّه إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن في لحظة الحقيقة لم أشك أبدا".

وأوضح: "مع كل محبتي واحترامي للمغرب، كنت دائما أرغب في خوض كأس أوروبا واللعب هنا في أوروبا، إذ إن كرة القدم الأوروبية تُشاهَد أكثر وأقرب إلى المستوى الدولي".

وتابع "وبينما أنا في برشلونة، كنت أريد الفوز بكأس أوروبا التي حققتها بفضل الله، والآن أرغب في لعب كأس العالم حيث هناك فرصة للفوز باللقب".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "سأظل دائما أكن المحبّة للمغرب فهو أيضا بلدي، الحقيقة أنه لم يكن ليكون شيئا غريبا أو سيئا لو لعبت معهم، لكن إسبانيا كانت تلعب كأس أوروبا، وقد تربّيت في إسبانيا وأشعر أيضا أنها بلدي".