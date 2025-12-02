المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

0 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

سيميوني: برشلونة لن يغير استراتيجيته الهجومية.. وعلينا أن نكون أقوياء للمنافسة في المباراة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:15 م 01/12/2025
سيميوني

سيميوني

أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أن فريق برشلونة لن يغير استراتيجيته الهجومية، مشيراً إلى أن فريقه يجب أن يكون قويا للمنافسة في المباراة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع نظيره برشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

تصريحات سيميوني

وقال سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تصريحات فليك؟ لا أعلق على آراء الآخرين، عندما تتلقى الثناء يبدو الأمر أفضل، لكننا نواصل التركيز على التحسين كفريق وعلى التطور، ومجال التحسين أكبر مما نظهره".

وأضاف: "نوع المباراة التي نتوقعها واضح جدًا، لديهم هجوم مذهل وأسلوب لعب متمركز ولاعبون فرديون مهمون، وعلينا أن نكون أقوياء في هذا الجانب للمنافسة والارتقاء بالمباراة إلى المستوى الذي نعتقد أننا قادرون على إلحاق الضرر بهم".

وتابع: "برشلونة لا يُغيرون استراتيجيتهم الهجومية أو خط دفاعهم المتقدم، لقد حققوا نتائج رائعة، ونعلم أننا سنلعب ضد فريق لديه خيارات مختلفة".

وأتم سيميوني تصريحاته: "لا أُعلق عادةً على الحكام، أُكن لهم احترامًا كبيرًا وأحاول مساعدتهم بكل طريقة ممكنة، كما نفعل دائمًا".

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

