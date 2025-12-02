أكد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أن فريق برشلونة لن يغير استراتيجيته الهجومية، مشيراً إلى أن فريقه يجب أن يكون قويا للمنافسة في المباراة.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع نظيره برشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

تصريحات سيميوني

وقال سيميوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تصريحات فليك؟ لا أعلق على آراء الآخرين، عندما تتلقى الثناء يبدو الأمر أفضل، لكننا نواصل التركيز على التحسين كفريق وعلى التطور، ومجال التحسين أكبر مما نظهره".

وأضاف: "نوع المباراة التي نتوقعها واضح جدًا، لديهم هجوم مذهل وأسلوب لعب متمركز ولاعبون فرديون مهمون، وعلينا أن نكون أقوياء في هذا الجانب للمنافسة والارتقاء بالمباراة إلى المستوى الذي نعتقد أننا قادرون على إلحاق الضرر بهم".

وتابع: "برشلونة لا يُغيرون استراتيجيتهم الهجومية أو خط دفاعهم المتقدم، لقد حققوا نتائج رائعة، ونعلم أننا سنلعب ضد فريق لديه خيارات مختلفة".

وأتم سيميوني تصريحاته: "لا أُعلق عادةً على الحكام، أُكن لهم احترامًا كبيرًا وأحاول مساعدتهم بكل طريقة ممكنة، كما نفعل دائمًا".