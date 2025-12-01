كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن رونالد أراوخو، طلب من ناديه برشلونة، الحصول على فترة للتعافي النفسي من الضغوط التي يمر بها.

طلب استثنائي من أراوخو

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن رونالد أراوخو يمر بمرحلة صعبة منذ طرده أمام تشيلسي، وحتى قبلها ببعض الوقت، حيث شعر أنه ليس في أفضل حالاته النفسية والعقلية.

وأوضحت أن مدافع برشلونة طلب وقتًا للتعافي نفسيًا وعقليًا من الشعور بالضغوط التي يمر بها.

وأضافت الصحيفة أن رونالد أراوخو لصدقه وأمانته تجاه نفسه، طلب من النادي فترة للتعافي، وهو ما تم الموافقة عليه دون تردد، كي يستعيد اللاعب صحته النفسية والعقلية بالكامل.

واختتمت موندو ديبورتيفو أن الفترة ليست محددة بموعد، لأنه في هذه الظروف لا يمكن وضع مواعيد، حيث وضع النادي كل الإمكانيات التي تدعمه في الأمر، ومنحه كل الوقت.

رونالد أراوخو يحظى بدعم كامل من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو، كذلك هانسي فليك المدير الفني.

وحرص لابورتا على دعمه، قائلًا: "أريد تشجيع ودعم أراوخو، لقد تعرض للكثير من الانتقادات ولا أراه عادلًا، هو يبذل كل ما لديه في الملعب، إنه قائدنا، والآن يجب أن يتجاوز هذه المرحلة، لأنه شخص حساس ومشاعره قوية".