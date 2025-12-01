المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

0 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"ضغوط نفسية وعقلية".. برشلونة يوافق على طلب استثنائي من أراوخو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:59 م 01/12/2025
أراوخو

رونالد أراوخو لاعب فريق برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن رونالد أراوخو، طلب من ناديه برشلونة، الحصول على فترة للتعافي النفسي من الضغوط التي يمر بها.

طلب استثنائي من أراوخو

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن رونالد أراوخو يمر بمرحلة صعبة منذ طرده أمام تشيلسي، وحتى قبلها ببعض الوقت، حيث شعر أنه ليس في أفضل حالاته النفسية والعقلية.

وأوضحت أن مدافع برشلونة طلب وقتًا للتعافي نفسيًا وعقليًا من الشعور بالضغوط التي يمر بها.

وأضافت الصحيفة أن رونالد أراوخو لصدقه وأمانته تجاه نفسه، طلب من النادي فترة للتعافي، وهو ما تم الموافقة عليه دون تردد، كي يستعيد اللاعب صحته النفسية والعقلية بالكامل.

واختتمت موندو ديبورتيفو أن الفترة ليست محددة بموعد، لأنه في هذه الظروف لا يمكن وضع مواعيد، حيث وضع النادي كل الإمكانيات التي تدعمه في الأمر، ومنحه كل الوقت.

رونالد أراوخو يحظى بدعم كامل من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو، كذلك هانسي فليك المدير الفني.

وحرص لابورتا على دعمه، قائلًا: "أريد تشجيع ودعم أراوخو، لقد تعرض للكثير من الانتقادات ولا أراه عادلًا، هو يبذل كل ما لديه في الملعب، إنه قائدنا، والآن يجب أن يتجاوز هذه المرحلة، لأنه شخص حساس ومشاعره قوية". 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ديكو الدوري الإسباني خوان لابورتا نادي برشلونة رونالد أراوخو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

