اكتفى فريق رايو فاييكانو بالتعادل (1-1) أمام ضيفه فالنسيا، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، مساء الإثنين.

وأنهى فاييكانو الشوط الأول متقدما بهدف نوبل ميندي بعد مرور 37 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب "فاييكاس".

وفي الشوط الثاني، أدرك فالنسيا التعادل بهدف دييجو لوبيز نوجيرول في الدقيقة 64 ليحصل كل فريق على نقطة.

وواصل رايو فاييكانو سلسلة تعادلاته للجولة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

أما فالنسيا فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويحل رايو فاييكانو ضيفا على إسبانيول في الجولة القادمة، يوم الأحد المقبل، بينما يخوض فالنسيا مواجهة قوية على ملعبه أمام إشبيلية.