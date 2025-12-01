المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رايو فاييكانو يواصل سلسلة تعادلاته أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:49 ص 02/12/2025
رايو فاييكانو وفالنسيا

رايو فاييكانو وفالنسيا

اكتفى فريق رايو فاييكانو بالتعادل (1-1) أمام ضيفه فالنسيا، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، مساء الإثنين.

وأنهى فاييكانو الشوط الأول متقدما بهدف نوبل ميندي بعد مرور 37 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب "فاييكاس".

وفي الشوط الثاني، أدرك فالنسيا التعادل بهدف دييجو لوبيز نوجيرول في الدقيقة 64 ليحصل كل فريق على نقطة.

وواصل رايو فاييكانو سلسلة تعادلاته للجولة الثالثة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

أما فالنسيا فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويحل رايو فاييكانو ضيفا على إسبانيول في الجولة القادمة، يوم الأحد المقبل، بينما يخوض فالنسيا مواجهة قوية على ملعبه أمام إشبيلية.

مباراة فالنسيا القادمة
فالنسيا الدوري الإسباني رايو فاييكانو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg