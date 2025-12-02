المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

تقارير: حالة من القلق يشعر بها بيريز بسبب مستقبل فالفيردي مع ريال مدريد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:15 ص 02/12/2025
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد

فلورنتينو بيريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من القلق بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، فيما يخص فالفيردي لاعب الفريق ومستقبله مع الميرنجي في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها الفريق الإسباني، حيث لم يستطع الفوز إلا في مباراة وحيدة فقط في آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

وأكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تزال تكافح من أجل فهم سبب تراجع فالفيردي عن مستواه المعهود رفقة الفريق مؤخرًا، بجانب سلوكه غير المعتاد والذي ظهر أكثر من مرة في تعامله مع اللاعبين وتشابي ألونسو مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لا يقدم أداءً جيدًا منذ رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو ما يتناقض مع مستواه المثالي والثابت في السنوات الأخيرة رفقة الميرنجي، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبله مع الفريق.

من جانبه، كانت قد أشارت تقارير إنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة، حيث زعمت التقارير أن النادي ينوي التقدم بعرض تصل قيمته إلى 80 مليون يورو لضمه.

ولكن وفقًا للتقارير الإسبانية، فإن بيريز إذا رغب في بيع اللاعب، فسوف سيتمع إلى عروض تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو على الرغم من أن ريال مدريد لا يزال يفكر في مستقبل اللاعب ولم يتخذ قرار برحيله حتى اللحظة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مدريد بيريز فالفيردي تشابي ألونسو

