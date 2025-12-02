يستكمل برشلونة مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإسباني بخوض مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد.

برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في مباراة مُقدمة عن موعدها في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وتم تقديم موعد إقامة المباراة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل، تزامنا مع مواعيد إقامة الجولة 19، آخر جولات الدور الأول من الليجا.

وقبل القمة المرتقبة، جمع برشلونة، حامل اللقب، 34 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة أمام غريمه ريال مدريد في الوصافة، يحتل بها المركز الرابع.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025 على ملعب "كامب نو".

وتنطلق القمة المرتقبة بين عملاقي الليجا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

