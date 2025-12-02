المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:39 م 02/12/2025
برشلونة أتلتيكو

برشلونة وأتلتيكو مدريد

يستكمل برشلونة مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإسباني بخوض مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد.

برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في مباراة مُقدمة عن موعدها في الجولة 19 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وتم تقديم موعد إقامة المباراة بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل، تزامنا مع مواعيد إقامة الجولة 19، آخر جولات الدور الأول من الليجا.

وقبل القمة المرتقبة، جمع برشلونة، حامل اللقب، 34 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة أمام غريمه ريال مدريد في الوصافة، يحتل بها المركز الرابع.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025 على ملعب "كامب نو".

وتنطلق القمة المرتقبة بين عملاقي الليجا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جدول مباريات اليوم 

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

