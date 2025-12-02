تناولت تقارير صحفية إسبانية موقف بعض لاعبي برشلونة من الرحيل عن صفوف الفريق في صيف 2026، مؤكدة أن برشلونة قد بدأ في التخطيط حول مستقبل هؤلاء اللاعبين، على الرغم من أن انتقالات الصيف لا تزال على بعد عدة أشهر.

وقال موقع بارسا يونيفرسال الإسباني، إن برشلونة منح الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم جديد، حيث يعد هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة للمدرب الألماني هانز فليك، في الوقت الذي يعد فيه التعاقد أيضًا مع جناح جديد وظهير أيسر على رأس قائمة الأولويات.

ليفاندوفسكي وكريستنسن على رأس المرشحين للرحيل عن برشلونة

وأكد الموقع الإسباني أن برشلونة لا يزال لم يتخذ قراره حول تقديم عرض جديد للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبالتالي فإن اللاعب يقترب من الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل، على الرغم من أنه يتلقى عدة عروض للرحيل في يناير القادم، إلا أنه اتخذ قراره بالبقاء حتى انتهاء عقده مع الفريق.

من جانبه، يعاني كريستنسن مدافع برشلونة من الأمر ذاته الذي يعاني منه ليفاندوفسكي، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم الجاري، في حين أنه لم يتم تقديم أي عرض له للبقاء حتى تلك اللحظة، خاصةً أنه عانى من بعض الإصابات والمشاكل البدنية خلال الموسمين الماضيين، في ظل حصوله على راتب مرتفع لا يقدر برشلونة على تحمله، رغم أنه يرغب في الاستمرار داخل أسوار الفريق الكتالوني.

وأشار الموقع إلى مستقبل أراوخو مع الفريق، حيث أكد أن اللاعب يعاني من ضغط نفسي شديد بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة تشيسلي في دوري أبطال أوروبا، بجانب مستواه الذي انخفض عما كان عليه، وبالتالي فمن المرجح أن يكون من ضمن قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق في الصيف المقبل، رغم أنه قام بتمديد عقده مع الفريق بشكل طويل الأمد حتى عام 2031.

وأنهى الموقع تقريره بالحديث عن كاسادو باعتباره اللاعب الرابع الذي يقترب من الرحيل عن برشلونة، حيث سلط الضوء على مستواه المتراجع في المباريات الأخيرة وغيابه عن التشكيل الأساسي، على الرغم من الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم الماضي في مباريات كبيرة أمام كل من بايرن ميونخ وريال مدريد.

وأصبح فليك يفضل الاعتماد على كل من بيدري وفرينكي دي يونج وجارسيا، ليصبح هناك بدائل كثيرة لكاسادو، ما يقربه من الرحيل عن كامب نو.