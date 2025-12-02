المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
غياب دي يونج.. قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:49 م 02/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة

أعلن هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

غياب دي يونج

شهدت قائمة النادي الكتالوني، غياب لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

ويغيب دي يونج عن المشاركة مع الفريق في مباراة أتلتيكو مدريد بسبب معاناته من الحمى.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو، مارك بيرنال، درو فيرنانديز، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، روني باردجي.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

