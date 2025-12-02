تحدث تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عن عدة أمور قبل مباراة فريقه مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، التي تأتي وسط تراجع نتائج وأداء الملكي في الفترة الأخيرة.

ريال مدريد يحل ضيفا على أتلتيك بلباو، غدا الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني، بعد 5 مباريات متتالية خارج أرضه، فاز في واحدة منها وتعادل في 3 وخسر مرة.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللاعبون واضحون بشأن ما نريد فعله وكيف يمكننا تحسينه، بدون تنظيم الأمر مستحيل ويجب أن تعمل عليه بالطبع".

وأضاف: "بعد الكلاسيكو ومباراة فالنسيا، انخفض أداء الفريق بشكل عام وفقد بعض جودة اللعب والطاقة، لكننا جميعا نلعب معا مرة أخرى".

وعن مستقبله قال: "قمت ببعض المحادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، المحادثات إيجابية جدا ونريد عكس الوضع الحالي".

وواصل: "نحن في موقف جيد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، نتعايش مع المطالب والانتقادات ونركز على ما يمكننا تحسينه والفوز بالمباريات لنصل إلى ما نريد في أبريل ومايو".

وتطرق مدرب ريال مدريد للحديث عن أنباء معاناة رونالد أراوخو، مدافع الغريم برشلونة، من حالة نفسية سيئة بعد الضغوط والانتقادات التي واجهها مؤخرا، فقال: "عليك احترام اللاعبين، هم ليسوا آلات، إذا قرر برشلونة إبعاده من أجل مصلحته فهذا منطقي بالنسبة لي".

وأتم: "جونزالو جارسيا لا يحصل على الدقائق التي يستحقها، لكنه يعرف مكانته، يعرف المطالب ونحن بحاجة إليه".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا