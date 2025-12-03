أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على نظيره أتلتيك بلباو، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 33 نقطة، بينما يقع أتلتيك بلباو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

عودة أسينسيو

شهدت قائمة النادي الملكي، عودة راؤول أسينسيو مدافع الفريق، بعدما غاب في المباراة الماضية أمام جيرونا بسبب الإصابة.

ويغيب فيرلاند ميندي عن قائمة ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.