أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، هانسي فليك، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم على ملعب كامب نو ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، في مباراة حاسمة للحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يجعل المباراة أمام أتلتيكو مواجهة مباشرة على القمة.

سيخوض برشلونة المباراة بدون عدد من لاعبيه الأساسيين، بسبب الإصابات، وهم تير شتيجن، فيرمين، جافي، أراوخو، وفرينكي دي يونج الذي يغيب بسبب الحمى.

تشكيلة برشلونة الرسمي

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - إريك جارسيا - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا

البدلاء

تشيسني، كوشين، كريستنسن، كاسادو، بيرنال، جوفري، درو، تومي، فيران، راشفورد، وروني.