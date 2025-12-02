المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل برشلونة.. يامال يقود الهجوم أمام أتلتيكو في قمة الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:07 م 02/12/2025
فريق برشلونة

برشلونة يواجه أتليتكو

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة، هانسي فليك، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم على ملعب كامب نو ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، في مباراة حاسمة للحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يجعل المباراة أمام أتلتيكو مواجهة مباشرة على القمة.

سيخوض برشلونة المباراة بدون عدد من لاعبيه الأساسيين، بسبب الإصابات، وهم تير شتيجن، فيرمين، جافي، أراوخو، وفرينكي دي يونج الذي يغيب بسبب الحمى.

تشكيلة برشلونة الرسمي

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - إريك جارسيا - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا

البدلاء

تشيسني، كوشين، كريستنسن، كاسادو، بيرنال، جوفري، درو، تومي، فيران، راشفورد، وروني.

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ضد أتليتكو مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
فولهام

فولهام

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2

ويجلس النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء الفريق الأزرق السماوي أمام فولهام، والتي تضم كلاً من: "ترافورد، ستونز، آكي، مرموش، شرقي، آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، لويس".

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg