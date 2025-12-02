المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل أتلتيكو.. ألفاريز يقود الهجوم وجريزمان على دكة البدلاء أمام برشلونة في الليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:17 م 02/12/2025
أتليتكو مدريد

أتليتكو يواجه برشلونة

كشف المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، عن التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة برشلونة اليوم على ملعب كامب نو ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

ويأمل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة بقوة على صدارة الدوري، حيث يحتل الروخيبلانكوس المركز الرابع برصيد 31 نقطة، فيما يتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويعتمد سيميوني على التنظيم الدفاعي الصارم والسرعة في الهجمات المرتدة، مع استغلال مهارات أنطوان جريزمان كقائد للفريق وركيزة أساسية في الخط الهجومي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد الرسمية

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - خوسيه خيمينيز - كليمنت لينجليت - دافيد هانكو

خط الوسط: جوني كاردوسو - بابلو باريوس - جوليانو سيميوني

خط الهجوم: نيكو جونزاليس - أليكس باينا - جوليان ألفاريز

البدلاء

موسو، إسكيفيل، روجيري، مارك بوبيل، خافي جالان، جالاجير، كوكي، جريزمان، سورلوث، ألمادا، كارلوس إم، وراسبادوري.

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ضد أتليتكو مدريد

