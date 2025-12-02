كشف المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، عن التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة برشلونة اليوم على ملعب كامب نو ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

ويأمل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والمنافسة بقوة على صدارة الدوري، حيث يحتل الروخيبلانكوس المركز الرابع برصيد 31 نقطة، فيما يتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويعتمد سيميوني على التنظيم الدفاعي الصارم والسرعة في الهجمات المرتدة، مع استغلال مهارات أنطوان جريزمان كقائد للفريق وركيزة أساسية في الخط الهجومي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد الرسمية

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - خوسيه خيمينيز - كليمنت لينجليت - دافيد هانكو

خط الوسط: جوني كاردوسو - بابلو باريوس - جوليانو سيميوني

خط الهجوم: نيكو جونزاليس - أليكس باينا - جوليان ألفاريز

البدلاء

موسو، إسكيفيل، روجيري، مارك بوبيل، خافي جالان، جالاجير، كوكي، جريزمان، سورلوث، ألمادا، كارلوس إم، وراسبادوري.