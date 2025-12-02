انضم عز الدين أوناحي، لاعب وسط جيرونا الإسباني، إلى قائمة تاريخية مميزة من اللاعبين المغاربة الذين تمكنوا من زيارة شباك ريال مدريد.

أوناحي سجل هدفًا رائعًا، الأحد الماضي، في مرمى النادي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإسباني، لينضم إلى قائمة تاريخية، بحسب ما ذكرته صحيفة "lesiteinfo" المغربية.

وسجل المغربي عز الدين أوناحي هدف التقدم لصالح جيرونا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بينما تعادل كيليان مبابي لريال مدريد عبر ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ18.

قائمة المغاربة الذين هزوا شباك ريال مدريد

العربي بن مبارك

أحرز النجم المغربي الراحل، العربي بنمبارك في أكثر من مباراة ضد ريال مدريد، عندما كان لاعبا لنادي أتلتيكو مدريد.

محمد المحجوب

كما سجل محمد المحجوب في شباك ريال مدريد، عندما لعب لصالح راسينج سانتاندير الإسباني، قبل العودة إلى المغرب عبر صفوف الوداد.

حسن فاضل

أحرز المغربي حسن فاضل، الذي زامل مواطنه، الأسطورة، بادو الزاكي، في نادي ريال مايوركا، أهدافًا ضد ريال مدريد.

محمد اليعقوبي

هز اللاعب السابق محمد اليعقوبي شباك النادي الملكي في الموسم الكروي لعام 2004، بقميص فريق أوساسونا.

عبد العزيز برادة

سجل النجم المغربي الراحل عبد العزيز برادة هدفا في مرمى ريال مدريد، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي خيتافي.

نبيل باها ويوسف العربي

استطاع نبيل باها زيارة شباك ريال مدريد، عندما كان لاعبًا لفريق مالقا، فضلا عن أنور التهامي ويوسف العربي بقميص غرناطة، ونبيل الزهر في مناسبتين، ببطولة الدوري ثم كأس الملك.

حكيم زياش

سجل حكيم زياش في مرمى الميرنجي في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما كان لاعبًا لأياكس أمستردام الهولندي.

أيوب الكعبي

تألق المهاجم أيوب الكعبي، مع فريق أولمبياكوس اليوناني، رغم الخسارة أمام الريال، حيث سجل هدفًا في السقوط (3-4) بدوري الأبطال.

نجم الاتحاد وثنائي الرجاء

تمكن هشام أبو شروان من التسجيل أمام ريال مدريد في مباراة ودية أمام اتحاد جدة السعودي، وأخيرًا ثنائي الرجاء الرياضي مصطفى مستودع ويوسف أشامي في مونديال الأندية سنة 2000 بالبرازيل.