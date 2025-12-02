أضاع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، ركلة جزاء لصالح فريقه خلال مباراة أتلتيكو مدريد.

ويلعب أتلتيكو مدريد مع برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإسباني.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق برشلونة، بعد سقوط داني أولمو داخل منطقة الجزاء نتيجة التدخل العنيف من لاعب أتلتيكو مدريد.

وبغرابة شديدة، سدد ليفاندوفسكي الكرة خارج الشباك لتمر بعيدة في مشهد جذب الدهشة للجميع.

الرابعة في الدوري الإسباني

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الرابعة التي يهدرها روبرت ليفاندوفسكي في بطولة الدوري الإسباني، بعدما أضاع ضد كلا من:

1- إشبيلية في موسم 2025-26.

2- فياريال في موسم 2024-25.

3- ألماريا في موسم 2022-23.

4- أتلتيكو مدريد في موسم 2025-26.

ركلات الجزاء التي أهدرها ليفاندوفسكي طوال مسيرته:

1- أمام أتلتيكو.. الدوري الإسباني 2025-26.

2- أمام إشبيلية.. الدوري الإسباني 2025-26.

3- أمام فياريال.. الدوري الإسباني 2024-25.

4- أمام المكسيك.. كأس العالم 2022.

5- أمام ألماريا.. الدوري الإسباني 2022-23.

6- أمام بنفيكا.. دوري أبطال أوروبا 2021-22.

7- أمام هيرتا برلين.. الدوري الألماني 2020-21.

8- أمام شتوتجارت.. الدوري الألماني 2018-19.

9- أمام هامبورج.. الدوري الألماني 2017-18.

10- أمام نادي بروسيا مونستر.. كأس ألمانيا 2014-15.

11- أمام بروسيا دورتموند.. الدوري الألماني 2012-13.

12- أمام أستراليا.. مباراة ودية 2010-11.