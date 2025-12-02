بدأ نادي ريال مدريد وضع اللمسات الأخيرة على قائمة اللاعبين الذين قد يغادرون الفريق في يناير المقبل، في إطار مساعي الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو لإعادة النادي إلى سكة الانتصارات وتحسين الأداء الميداني.

ووفقًا لمصادر صحفية، فإن خمسة لاعبين على الأقل سيكونون ضمن قائمة الانتقالات، في خطوة تشمل تعديل تشكيل الفريق وإجراء تغييرات استراتيجية قبل الموسم المقبل.

من سيغادر ريال مدريد في الشتاء؟

يعد ديفيد ألابا أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن ريال مدريد، حيث قرر النادي الانفصال عن النمساوي بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على مشاركاته، وهو خارج خطط تشكيلة الفريق المستقبلية.

أما رودريجو، فبعد صيف حافل بالتقلبات داخل النادي، لم يُبق ريال مدريد على البرازيلي ضمن خططه الحالية، ويجري حاليًا دراسة العروض المقدمة له بشكل جدي.

ويواجه داني سيبايوس وضعًا معقدًا في الفريق، على الرغم من ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2027، إلا أن النادي قد ينظر إلى بيع أو إعارة اللاعب لتخفيف العبء المالي وتحقيق الاستفادة من فرص الانتقالات.

من جانبه، لم يحصل فران جارسيا على دقائق لعب كافية هذا الموسم، مما قد يدفعه للبحث عن فرصة جديدة في نادٍ آخر يضمن له المشاركة بشكل أكبر.

كما يخطط إندريك للانضمام إلى أولمبيك ليون على سبيل الإعارة دون خيار الشراء.

خطط ريال مدريد لفترة الانتقالات المقبلة

في المقابل، يركز ريال مدريد على تعزيز صفوفه بلاعب وسط ومدافع مركزي، مع وضع دايوت أوباميكانو من بايرن ميونخ ضمن أولوياته.

ولم يتخذ بعد قرار بشأن أنطونيو روديجر، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، بينما سيترك النادي مجالًا لمفاوضات محتملة مع اللاعبين الآخرين بحسب العروض التي قد تصل.

ويهدف ريال مدريد من هذه التحركات إلى الحفاظ على توازن الفريق وعدم التأثر بشكل كبير بخسارة لاعبين مهمين، مع ضمان وجود بديل مناسب لمهاجمه الأول كيليان مبابي.