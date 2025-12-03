المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يتغلب على أتلتيكو بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:06 ص 03/12/2025
برشلونة وأتليتكو

برشلونة وأتليتكو مدريد في كامب نو

حقق نادي برشلونة فوزًا مثيرًا على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، في مباراة مقدمة عن موعدها الأصلي بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني الشهر المقبل.

استضاف برشلونة، حامل لقب الليجا، أتلتيكو مدريد على ملعبه، ونجح في تعزيز صدارته بعد هذا الفوز، ليصل رصيده إلى 37 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، فيما بقي أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويعد برشلونة ثاني فريق يصل إلى 40 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بعد بايرن ميونخ (44 هدفًا).

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من الفريقين، وفي الدقيقة 19، تقدم أتلتيكو عبر أليخاندرو باينا بعد كرة طولية رائعة من مولينا، واستلم باينا الكرة في منطقة الجزاء وسددها ببراعة لتسكن الشباك، مؤكدة الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ولم يمض وقت طويل حتى تمكن برشلونة من إدراك التعادل في الدقيقة 26 عن طريق رافينيا الذي تلقى تمريرة طولية من بيدري، وراوغ الحارس وسدد الكرة بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 35، احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة بعد سقوط داني أولمو داخل منطقة الجزاء، ولكن ليفاندوفسكي أهدر الفرصة بتسديدة قوية مرت فوق المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، حاول أتلتيكو استعادة التقدم، وسنحت له فرص خطيرة، أبرزها تسديدة ألفاريز في الدقيقة 52 التي تصدى لها حارس برشلونة جوان جارسيا ببراعة.

وبعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، تمكن داني أولمو من تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 65، بعد سلسلة تمريرات قصيرة داخل منطقة الجزاء أنهى الأخير الهجمة بتسديدة رائعة في الشباك.

وعانى برشلونة من خبر صادم بعد تسجيل الهدف، إذ تعرض داني أولمو لإصابة قوية على كتفه الأيسر أثناء تسديد الكرة، مما اضطر المدرب هانسي فليك لاستبداله فورًا بـ فيران توريس.

واستمرت محاولات أتلتيكو للعودة في المباراة، وأضاع ألمادا فرصة خطيرة في الدقيقة 80 بعدما توغل في منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم.

وسجل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني 3-1.

برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ضد أتليتكو

